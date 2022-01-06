Федеральная служба безопасности следила за американскими журналистами, снимавшими документальный фильм о последствиях штурма спецназом захваченного здания на Дубровке в 2002 году. Об их работе докладывали лично президенту России Владимиру Путину, об операции было осведомлено высшее руководство спецслужбы. Об этом сообщает сайт о спецслужбах Agentura.ru, он опубликовал копии документов, предположительно, с комментариями президента.

Американские журналисты опрашивали бывших заложников, находившихся в здании театра, о последствиях применения усыпляющего газа во время штурма. Тогда в результате действий спецназа погибло, по разным оценкам, от 130 до 174 заложников, в том числе не меньше 10 детей. Многие бывшие заложники потом жаловались на проблемы со здоровьем.

CBS несколько месяцев готовил сюжет, опросив 101 бывшего заложника из 800. Над сюжетом работали семеро сотрудников российского корпункта канала. Кроме бывших заложников они обращались с запросами в официальные структуры.

Весной 2006 года, за три месяца до предполагаемого выхода фильма, о нём доложил исполняющий обязанности Департамента контрразведывательных операций Олег Скопинцев. Подразделение должно бороться с иностранными шпионами, отмечает “Агентура”.

Сайт опубликовал рапорт на имя Путина за подписью тогдашнего директора ФСБ Николая Патрушева и начальника отдела в департаменте контрразведывательных операций полковника Латкова. Документ, названный “О подготовке “Си-Би-Эс” антироссийских акций, был отправлен президенту в апреле 2006 года.

По данным "Агентуры", с документом, помимо Патрушева, были ознакомлены первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов, начальник научно-технической службы Николай Климашкин, руководитель Службы экономической безопасности Александр Бортников. Согласно документам контрразведки, для сборе информации о фильме были привлечены завербованные сотрудники на американском канале.

Путин поставил на документе резолюцию с вопросом “какие приняты меры?”, — следует из опубликованного документа. Позднее по решению руководства канала фильм был отложен на несколько месяцев. Из итогового материала следует, что почти у всех бывших заложников после применения секретного газа были проблемы со здоровьем — в том числе, нарушение работы почек или печени или затруднения в дыхании.

Формула газа до сих пор не раскрыта. Его разработчик получил звание Героя России.