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ФСБ: снаряд с территории Украины попал в объект погранслужбы РФ

Российско-украинская граница

ФСБ России утверждает, что выпущенным с территории Украины снарядом утром в понедельник было полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

Как говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, разрушенный объет расположен на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. Пострадавших нет. ФСБ также опубликовало видео, на котором, как утверждается, показаны последствия обстрела.

О конкретном месте, где это произошло, не сообщается. Независимого подтверждения информации ФСБ нет. Ранее российские власти сообщали о нескольких случаях попадания снарядов с территории Украины на российскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский называл эти сообщения ложью и провокацией.

В последние дни обстановка в зоне конфликта в Донбассе резко обострилась. Поддерживаемые Россией сепаратисты и Украина обвиняют друг друга в обстрелах, в том числе из тяжёлого вооружения. Самопровозглашённый лидер сепаратистов "ДНР" Денис Пушилин в понедельник заявил, что на юге Донецкой области бои якобы идут "у российской границы".

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