"Похоже, началось". Блогеры об обострении в Донбассе

15 февраля министерство обороны России объявило о прекращении учений и начале отвода войск от украинской границы. На Западе к этим заявлениям отнеслись скептически и заявили, что поверят в отвод войск, только когда увидят, что войска действительно отошли. Вскоре оказалось, что скепсис был оправданным. Российские войска по-прежнему остаются у российских границ. Хуже того — на линии разделения Украины с непризнанными сепаратистскими республиками опять началась артиллерийская стрельба.

18 февраля главы ДНР и ЛНР выпустили видео обращения, в которых обвинили Киев в подготовке нападения и объявили об эвакуации населения в Россию. Блогеры любых взглядов восприняли это однозначно.

Аббас Галлямов

Из положительного: можно порадоваться прогностическим способностям американских спецслужб и профессиональной работе "устроившего истерику" западного медиа-сообщества.

А ещё стоит отметить утрату Путиным способности действовать непредсказуемо. Назвать происходящее банальностью язык не поднимется, но и политической гениальностью здесь точно не пахнет.

"Патриотические" блогеры сразу же начали писать об украинских провокациях и диверсиях.



Правда, скоро обнаружилась неувязка: в метаданных "экстренно записанных" видео обращений лидеров сепаратистов стояла дата 16 февраля.

Сергей Пархоменко

Убийственный прокол провокаторов: обнаружение того факта (это реальный факт, любой может сам проверить), что обращение лидеров бандформирований ДНР и ЛНР были записаны заблаговременно, на два дня раньше, чем начались провокационные обстрелы. Причём, Пушилин в заявлении, записанном 16 февраля, называет дату начала "эвакуации" - 18 февраля и говорит "сегодня". То есть это намеренная фальшивка.

Одной картинкой провокаторов просто раздели догола. Точно так же, как в своё время раздели авторов "закона подлецов" 2012 года, обнаружив, что файл законопроекта назывался "магницкий_текст".

И вскрыл обман - человек из Bellingcat - Арик Толер.

Bellingcat, конечно, в очередной раз подтвердили своё право на особенное место в мировой истории 21 века.

Вскоре обнаружилась и другая странность: видеообращения были загружены из папки с подозрительным названием "Бросок мангуста".

Другие сообщения об украинских планах и ударах тоже вызвали у блогеров подозрения.

Василий Недопекин

18 февраля Народная милиция ДНР сообщила о том, что им удалось отразить атаку украинских ДРГ, которые якобы планировали взорвать емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе г. Горловки. Также в официальном заявлении НМ ДНР указано, что на месте боестолкновения якобы была найдена экшн-камера. Позже они опубликовали видео якобы с данной экшн-камеры (https://t.me/nm_dnr/6192). Данное видео разошлось по всем кремлевским СМИ, также его показывали в прайм-тайм на всех федеральных телеканалах и передачах, где обсуждался украинский кризис. Данное видео должно было по замыслу режиссеров военного конфликта лишний раз убедить телезрителей в том, что Киев пытается развязать войну на Донбассе.

Так вот, если Вы скачаете данное видео по вышеприведенной мной ссылке и проанализируете метаданные данного видеофайла (сделать это можно через специальные онлайн сервисы (https://www.metadata2go.com) или через утилиты которые могут считывать EXIF файлы с видео), то Вы убедитесь, что данное видео также было записано заранее (как и обращения глав ДНР и ЛНР). А именно, данный видеофайл был создан 08.02.2022 в 10:29:30, т. е. за 10 дней (!!!) до его официальной публикации НМ ДНР на своих ресурсах.

Над "броском мангуста" тут же начали издеваться.

Но большинству от новостей о возобновившихся на Донбассе обстрелах, возможно, предвещающих начало войны, было совсем не смешно.

Елена Панфилова

Когда ж это уже закончится, а?

День в день. Мужской олимпийский лыжный марафон в телевизоре - и параллельно бряцание оружием в одном и том же направлении с последующими раздирающими в клочья последствиями для людей и стран на годы, десятилетия.

Зачем? Почему? Какой особо одарённый политтехнолог где-то там на их властных «недо-олимпах» это придумал?

Символисты хреновы.

На следующий день выяснилось, что кроме объявленной в видео обращениях эвакуации ДНР и ЛНР начинают мобилизацию.

Несмотря на обещанную беженцам денежную помощь в 10 тысяч рублей, огромной волны желающих покинуть ДНР и ЛНР, судя по всему, не было. Но деньги из банкоматов и продукты первой необходимости из магазинов люди на всякий случай смели.

Алексей Федяров

Если ты живешь в апокалипсисе год за годом, тебя сложно сорвать с места сиреной и истерикой. Даже пара взрывов ничего не изменит. Ими никого не удивишь.

Конечно, всегда будет первый день паники, но Донецк - не мирная Йошкар-Ола, там людей без реальной угрозы с места массово не сдвинешь.

Я не верю в 700 тысяч, их не было в 2014, когда люди были еще совсем мирными и готовы были бежать, но верю в миграционный кризис, верю в колоссальные засекреченные бюджетные расходы.

Не верю во "вторжение", но знаю, что есть замалчиваемый страх в непризнанных республиках, он превалирует, - смена власти и разборки. Люди уверены, что это будет по-настоящему жестоко. Никто ничего не забывает.

И верю, что наша парадигма на ближайшие годы - жить от кризиса до кризиса.

Юлия Федотова

Родственники живут там все эти годы. Вчера общались. Брат говорит, что уже всем давно по барабану. Ну объявили эвакуацию, но чет никто не собирается особо уезжать (Луганск, Дебальцево, Углегорск).

Александр Рыклин

"МЧС России будет вести эвакуацию беженцев из ДНР и ЛНР круглосуточно"...

А когда беженцы кончатся, то завезут людей из Ростовской области и Краснодарского края и продолжат эвакуировать...

Тех, кто захотел и смог уехать, Россия встретила не очень гостеприимно.

Илья Вайцман

Эй, эй!! Стойте! Я же пошутил про вывоз депортированного населения Донбасса в Воркуту! Просто пошутил, и то, в комментариях! Астанавитесь©!!!

Григоий Яхая

Все эти месяцы после первого сообщения о подготовке Россия крупномасштабной войны против Украины, я был уверен что это лишь шантаж угрозы войны со стороны России, на который своевременно ответила США и остальное НАТО, и все закончится локальными стычками.

Вчерашнее сжигание секретных документов сотрудниками российского посольства в Киеве было первым сигналом, что включился таймер, отчитывающий время до начала войны. Одновременно начались массовые обстрелы украинской территории с оккупированных регионов. Глядя на это я для себя вчера сказал, что в Украине 1 августа 2008. Тогда была подорвана машина грузинский полицейских, что стало отправной точкой российско-грузинской войны.

И сегодня, как по шаблону настало 2 августа, в оккупированных районах Украины Россия начала массовую эвакуацию мирного населения. Именно 2 августа 2008 года Россия начала массовую эвакуацию мирного населения ЮО, из Цхинвали и окрестных сел было вывезено около 20,000 осетин. Конечно, это было вызвано не желанием спасти их жизни и здоровье, а чисто по военно-логистическим целям. Осетины в ЮО за годы конфликта отработали привычку, в военного случае обострения бежать семьями в Северную Осетию, машинами через Роккский туннель.

А т.к. через этот туннель в Грузию должны были входить российские танки, осетины просто забили бы его, и создали бы пробку, поэтому их всех заранее вывезли, чтоб не мешались бы под ногами.

Эта массовая эвакуация осетин завершилась 5го августа 2008г, а 6го в дело вступила тяжелая артиллерия пророссийских бандформирований, которые начали обстреливать грузинские села, с целью вызывать ответный огонь.

Который и был открыт в ночь на 8 августа. Дальше вы все хорошо знаете

Ян Шенкман

Ситуация кажется мне очень плохой. Да, именно из-за эвакуации. Эвакуация, может быть, и действенный ход в информационной войне, но она отрезает многие пути к отступлению. Почти все.

1. Невозможно вывезти мирное население, даже частично, а потом через неделю вернуть обратно. Инициатор эвакуации будет выглядеть идиотом. Значит, ему надо что-то делать, как-то оправдывать свою меру.

2. Вывозят мирное население, запрещают выезжать мужчинам. Это новый и очень тревожный момент. Такого не было даже в 2014-м, насколько я помню. Представьте себе немаленькую территорию, почти целиком населенную вооруженными мужчинами. Она не может не стать полем военных действий. При таком раскладе у мужчин с оружием просто нету других занятий. Иначе зачем они там?

3. Обострение не придумано, оно действительно происходит, стреляют с обеих сторон и стреляют сильно. Другое дело, что это периодически случается на протяжение последних восьми лет. Война идет и идет давно, если вы вдруг не в курсе. И всех это устраивало. Ее давно можно было остановить политической волей, но в войну вливается море денег, которые рассовывают по карманам обе стороны. Что же случилось? Очень просто: привыкли, научились жить и так. А когда люди привыкают, они перестают бояться и слушаться. Их труднее заставить выполнять решения центра. Значит, надо взбодрить ситуацию.

4. Десятки тысяч дончан, эвакуированных в Россию - невольные агенты войны. Они с неизбежностью будут рассказывать о том, как там страшно и возбуждать ненависть. Ничего другого они сказать не могут, потому что иначе получается, что они зря приехали, бросив свои дома. Там действительно страшно, это правда. Но выводы из этого можно сделать разные.

5. Антивоенная пропаганда, которой я активно занимался восемь лет назад, сейчас уже не работает и не может работать. За восемь лет репрессии, вирус, экономические проблемы, истерика в СМИ настолько разогнали страх в массовом сознании, что он заглушает все остальное. Сейчас уже абсолютно понятно, почему так все вышло в 1914-м и в 1939-1941-м. Я говорю не про последствия, последствия могут быть и другими. Но механизм абсолютно тот же.

6. Что делать? Протестная деятельность сейчас эффекта не даст. Протест практически задушили, а главное к нему никто не прислушается. Хотя пытаться все равно надо. Тогда что? Заботиться о близких, это и так очевидно. Но главное - не стоять на месте. Человек, который стоит на месте, - легкая мишень. Надо все время перемещаться, искать новые возможности, новые социальные связи, не сидеть сиднем. Встречаться с людьми, говорить, ловить реальную информацию, а не ту, что втюхивают пропагандисты. Разумеется, не терять головы. Иначе вас используют, к вам отнесутся, как к объекту, как к жертве. Посадят в вагон и куда-нибудь увезут.

Мне очень противно это писать. Я считаю и всегда считал, что человек имеет право не метаться по жизни, право на спокойную жизнь. Но бывают времена, когда это право у него отнимают.

Дмитрий Гудков

Заранее записанные видео про «срочную» эвакуацию. Параллельная «всеобщая мобилизация». Взрыв машины одного из главных донбасских бандитов – главаря «народной милиции» (машина была УАЗом, ему ее не жалко). Запланированный на 22-е срочный сходняк Совфеда. Требование о признании ЛДНР.

И куча фейков сверху.

Нам показывают вторую серию фильма "Война Путина со всем миром в интернете".

Но теперь он тут ни при чем, это они сами. Ага, конечно.

Степень тамошней самостоятельности – как у Госдумы.

Не получилось напугать с первого раза – пробует со второго.

Будет и третий. Ультиматум отвержен, ни на какие серьёзные уступки диктатору с 22-летним стажем никто не пошёл.

Война, пусть гибридная, идёт с 2014 года, уже погибло много людей, а тут, вдруг, решили эвакуировать миллион человек. Это невозможно, но почему бы не поработать на картинку зомбоящика?

Война всегда начинается в головах.

В то, что эвакуация является прологом к войне, не сомневается уже, кажется, никто. Главным вопросом стало, насколько большой она будет.

Самсон Шоладеми

Думаю, что вопрос о том, будет война или нет, уже неактуален. Мы в неё медленно втягиваемся.

Теперь на повестке дня другое, ограничится ли она территорией Донбасса или военное обострение затронет значительную часть Украины.

Александр Морозов

надо признать, что я плохо понимаю, что именно делает Кремль. Произошло нечто малообъяснимое. Месяц назад было понятно: США обвиняют Кремль в эскалации, Кремль выдвигает свои мегазаявки про договор о коллективной безопасности и т.д. На этом месте казалось, что Кремль дальше будет медленно, пошагово нагнетать и акцентировать. Вместо этого вдруг произошла какая-то немыслимая концентрация Кремля на ДНР-ЛНР, все бросили и теперь показывают там в Телеграме какую-то передислокацию техники туда-сюда, в Белгороде танки, к границе Росгвардию перемещают, какая-то истерика с эвакуацией. Все вдруг сжалось с геополитических мегапроектов - до булавочной головки, до Донбасса. Складывается такое впечатление, что Кремль собирается зайти под мегасанкции не по случаю войны с Украиной, а по причине того, что "депутат Журавлев призвал русских людей ехать защищать Донбасс", т.е. устроить повторный наплыв в ОРДЛО новых моторол и каких-то гиви.

То есть вдруг выяснилось, что "у Кремля проблема с ОРДЛО". Хотя месяц назад мы все считали, что у Кремля масштабная проблема всемирной истории, которую разрешить может только сам Сияющий град на холме, и никто иной. Я ждал, что после "ультиматума о гарантиях" Кремль даст команду пробурить коридор в Антарктиде или предъявит ультиматум о передаче Гибралтара Российской Федерации. Но вместо этого Кремль опять уперся в этот крошечный и давно уже убитый клочок пространства. Который уже и так захвачен семь лет назад. На этом фоне Зеленский на Мюнхенской конференции стал внезапно разрастаться до стратегического мыслителя, который смело перехватывает тематику европейской безопасности. При этом нет сомнения, что раз какая-то российская техника ездит туда-сюда вдоль границы с ОРДЛО, то значит исполняется какой-то приказ Минобороны, и указание Совбеза. То есть это не просто спонтанный хаос. Я не могу себе представить, что Кремль вместо внезапного нападения, решил бы в самой похабной форме подтвердить правоту Байдена, американской разведки и проч. и проч., о том, что "нападение готовится в ближайшее время". А в таком случае: что это все?! что это такое?!

Екатерина Шульман

Меня не беспокоили бы никакие маневры, если бы не внеплановые заседания Совета федерации и Думы на 22 февраля. Верхняя палата может принять своё обращение, аналогичное думскому, зачем Дума нужна - менее понятно, она всё уже заявила. Если признавать чью-нибудь независимость (например), нужно уже не Федеральное собрание, а указ президента. Для принятия в состав РФ нужен какой-никакой, а референдум, этим даже в Крыму в своё время озаботились.

Даже Юрий Лоза не смог промолчать.

Все новости нынче с запахом пороха. Вернее, про боевые действия, которые вроде как ещё и не начинались, но по факту уже давно идут. Пока ещё не в полную силу, но полыхнуть может в любой момент. Понятно, что все генералы мечтают о маленькой победоносной войне, но она никогда маленькой не бывает. К сожалению.

Патриотические блогеры очень надеются, что маленькая или большая победоносная война всё-таки будет.

Дмитрий Ольшанский

Что происходит у нас на глазах - примерно понятно.

Уточнять я не буду, так как двойная цензура со стороны коллективного Цукербрина и коллективного товарища майора не позволяет в эти дни вести слишком вольные беседы.

Замечу только, что наступил тот момент, когда для душевного здоровья и умственной адекватности важно не отравиться собственной пропагандой и сохранить трезвое отношение не только к тому, что пишет чужая газета "Правда", но и к тому, что пишет своя.

Подлинно интересный вопрос один: во имя чего происходит все то, что нам показывают.

Если все это устраивается для того, чтобы товарищ Блинкин настоятельно рекомендовал артисту больших и малых театров выполнять Минские соглашения, ну или даже ради того, чтобы в Кремле под аплодисменты подписали бумажку об официальном признании товарища Пушилина, каковая бумажка была очень нужна страшным летом далекого года, а сейчас уже ничего не меняет, - это довольно грустно.

Потому что замахиваться на рубль и действовать на копейку, а то и не действовать вовсе, используя при этом страдания людей - это, конечно, фирменный стиль нашей политической жизни, но все же такое решение было бы некоторым перебором.

Зато если нынешние новости требуются для того, чтобы, наконец, сделать дело - это совсем другое кино.

Думаю, что окончательного ответа пока просто нет.

Если кто помнит, когда намечался референдум в Крыму, вопросы на этом референдуме сначала были не те, что возникли потом. Что-то изменилось в процессе.

И легко понять что: хотели как обычно поторговаться, но никто не пришел и не дал хорошую цену. Пришлось везти с ярмарки товар домой.

Вот так и сейчас.

Ставки повышаются, а мы можем только надеяться, что покупатели проигнорируют все предложения, - и тогда остается одно.

Павел Данилин

Что нам всем делать, если мировой фашизм вновь готовится напасть на русских людей? Начиная с малого, с таких же как и мы, чаще даже наших сограждан, но, живущих не в нашем государстве?

1. Понять, что война - это неизбежность. Она не нужна нам, она не нужна украинцам. Но она нужна мировому фашизму.

2. Понять, что капитуляция - много хуже даже поражения.

3. Смириться. В конце концов, в ядерном апокалипсисе от обычного человека мало что зависит.

4. Жить так, чтобы не было стыдно перед собой. Ну, и планировать успеть там, кто что хотел? Книгу написать, на Алтай съездить или у кого там какие планы по жизни.

5. Если даже все нормализуется, выполнение предыдущих 4 пунктов позволит и остаться человеком, и носить это звание с гордостью.

Сергей Марков

Президент США Байден выступил со специальным заявлением, что

1. война практически неизбежна, так как президент России Путин принял такое решение.

2. США не будут посылать свои войска.

3. США и их союзники планируют обрушить на Россию санкции.

4. Во всем обвиняет только Россию.

5. Полностью снимает ответственность с киевского режима.

6. Время для дипломатии еще есть, так как 24 февраля состоится встреча Блинкена и Лаврова.

Это значит, что Байден не желает идти ни на какой компромисс.

А компромисс позволит избежать военного конфликта. Что должен сделать Байден? Условия очень очень простые.

1. Дать приказ ВСУ немедленно прекратить стрелять по Донбассу.

2. Дать приказ ВСУ немедленно отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения в Донбассе.

3. Дать приказ Зеленскому немедленно начать выполнение Минских соглашений.

4. Дать приказ немедленно начать разоружать неонацистские подразделения, осуществляющие террор против сторонников России.

5. Дать приказ немедленно выпустить всех политических заключенных. Включая, кстати, Медведчука.

6. Начать процесс демонтажа репрессивного режима. Снятие запрета с работы оппозиционных телеканалов и СМИ, снятие запрета с политической деятельности.

7. Гарантировать включение в конституцию пункта нейтралитета.

8. Гарантировать включение в конституцию статуса русского языка как второго государственного.

9. Гарантировать безопасность всем политическим беженцам для возвращения в страну и занятия политикой. В том числе незаконно свергнутому президенту Украины Януковичу.

То есть Байден должен начать процесс перехода от репрессивного антидемократического режима, который представляет угрозу всеобщему миру, к демократии и нейтралитету. Если Байден, как американский президент, за демократию вообще, то почему его марионетка давит демократию репрессиями?



Но Байден с маниакальным упорством поддерживает репрессивную русофобскую диктатуру и строительство Антироссии путем насилия. А с этим Россия согласиться и не может и Путин обязан убрать эту прямую и явную угрозу безопасности России. Поэтому именно он, Джо Байден, это главный виновник возможной войны в центре Европы.

Борис Овчинников

Зафиксирую ключевые факты (по состоянию на середину дня 20 февраля). Только общие тезисы - не повторяя всё то, что уже обсуждалось в последние дни

Буду благодарен за перепосты

1. Единственная страна, чиновники которой позволяют себе публично радоваться предстоящей войне - Россия (см. например твиты М.Симоньян)

2. Нет никаких признаков того, что Киев готовит силовую операцию по возвращению территории ДНР и ЛНР под свой контроль (более того, сейчас очевидно неблагоприятный момент для этого). Нет ни пропагандистской подготовки, ни выдвижения тяжелой техники на линию фронта или других признаков подготовки наступательной операции

3. Как минимум значительная часть сообщений об обстрелах ДНР, ЛНР и приграничных районов России и диверсиях на территории ДНР и ЛНР (а возможно и все сообщения) - фейки, постановки (к счастью неумелые). УАЗик, недельной давности "консерва" про атаку на химсклад, заранее запланированная эвакуация, неправдоподобная воронка в Донецкой области. Власти ДНР/ЛНР и России старательно фабрикуют поводы для начала активных военных действий (т.е. не только предвкушают войну - см. п.1 - но и создают предпосылки для ее начала)

4. Из предыдущего пункта также следует простой вывод: любые сообщения властей и СМИ России, ДНР и ЛНР о новых обстрелах, диверсиях, жертвах по умолчанию надо воспринимать как враньё (и принимать их к рассмотрению только при наличии веских оснований). Уточню, что из этого не следует, что любые сообщения украинской стороны надо воспринимать как безусловную истину

5. Отдельно отмечу, что нарратив "ВСУ обстреливают ДНР и ЛНР" - неправда. Я не могу подтвердить или опровергнуть утверждения, что украинская сторона вообще не отвечает на обстрелы или что подавляющее большинство выстрелов идет со стороны сепаратистов, но что огонь ведется и со стороны ДНР/ЛНР по подконтрольной Украине территории - это безусловно

Михаил Шевелев

Ничто так эффективно не помогает скрыть хищения в особо крупных размерах в составе организованной группы, как масштабные военные преступления. Сойдет и подготовка к ним. И даже ее имитация. Все бы так хотели, но не всем дал бог геополитический талант.

Алексей Беляков

Знакомый парень вчера сказал: «Уеду я нафиг отсюда, достало".

Он не трепач и не раздолбай, он много работает, очень много.

Раньше бы я точно стал его убеждать: не надо, ты что, здесь много возможностей, ты здесь нужен, просто не обращай внимание на идиотов, которые несут чушь про врагов. Это твоя страна.

Вчера я промолчал.

Ему 25 лет, превосходный возраст. И призывной возраст.

Андрей Десницкий

Россия уже вошла в состав Чечни.

Входить вдобавок в состав ЛНР-ДНР не хочется.

Николай Подосокорский

Ну что, мы уже при втором всаднике, имя которому Война. Первый (Чума) с венцом (короной!) на голове уже вдоволь наездился за последние два с лишним года. Теперь пришел черед его собрата. Ну а дальше выедет Голод на вороном коне...

Никита Соколов

Да, не новое у меня. Но, кажется, напрасно подзабытое.

"Перейдя реку Галис, ты разрушишь великое царство". Предрек дельфийский оракул в 546 г. до н.э. царю Лидии Крезу, собравшемуся войной на персов. Крез пошел войной, был разбит и взят в плен, царство его перестало существовать.