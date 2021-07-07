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ФСБ сообщило о задержании 15 участников "Хизб-ут Тахрир"

Иллюстративное фото

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Пензе, Уфе и Челябинске 15 человек, подозреваемых в участии в признанной в России террористической организации "Хизб-ут Тахрир". Об этом сообщается на сайте ФСБ.

В сообщении утверждается, что в конце июня - начале июля в этих городах были нейтрализованы четыре законспирированные ячейки "Хизб ут-Тахрир". Сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли у задержанных технику и печатные материалы.

По версии спецслужбы, задержанные – россияне и граждане стран Центральной Азии "распространяли в России террористическую идеологию", а также вербовали в организацию мусульман и трудовых мигрантов по указанию зарубежных участников "Хизб-ут Тахрир".

  • "Хизб ут-Тахрир" — международное политическое движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира.
  • В 2003 году Верховный суд признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил её деятельность. После аннексии Крыма многие живущие там последователи движения подвергаются арестам российскими властями. На Украине организация не запрещена. Правозащитный центр "Мемориал"( внесён Минюстом России в список "иностранных агентов") признал политзаключёнными более 50 мусульман, обвиняемых в причастности к "Хизб ут-Тахрир".

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