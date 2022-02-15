ФСБ требует арестовать жителя Плесецка по делу о госизмене

ФСБ потребовала арестовать жителя поселка Плесецк в Архангельской области Рамиза Намазова по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Лефортовского суда Москвы. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Ходатайство об избрании меры пресечения было зарегистрировано 11 февраля, следует из данных суда. Подробности обвинения неизвестны, так как дела о госизмене расследуют под грифом "секретно".

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Намазов живет недалеко от космодрома в Плесецке. Это режимный охраняемый объект, расположенный в Мирнинском военном гарнизоне. Гражданские лица не могут попасть туда без специального пропуска, который выдают после проверки ФСБ.

Некоторое время Намазов был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, пишет ТАСС. По данным Rusprofile, человек с таким же именем, фамилией и отчеством был учредителем ликвидированной в 2016 году строительной компании "Гранд".

По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.​