Пенсионер из Приморья приговорён к 12 годам по статье о госизмене

Приморский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима обвиняемого в государственной измене пенсионера из Владивостока. Об этом сообщается на сайте суда.

В сообщении фамилия осуждённого не называется. РИА Новости уточняет, что речь идет о пенсионере из Владивостока Викторе Королёве. Его признали виновным в "собирании в целях передачи представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, в отношении современных гидроакустических систем обнаружения подводных лодок". Представителю какого именно государства осуждённый собирался передать сведения, не уточняется.

По версии следствия, Королёв занимался контрразведкой и на протяжении 15 лет выполнял задания российских спецслужб. В декабре 2019 года его задержали во Владивостоке и этапировали в Москву.

О деле против Королёва Лефортовский суд Москвы рассказал в начале февраля 2020 года. Из-за секретности его детали не раскрываются. Однако Радио Свобода смогло выяснить, что Королёва, возможно, арестовали из-за торговли в Китае уникальными сухими смазками, которые использует министерство обороны России.

В мае 2020 года Королёв объявил голодовку из-за отказа следствия провести служебную проверку "в отношении оперативников".

Виктор Королёв свою причастность к госизмене отрицает.

По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.​