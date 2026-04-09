ФСБ: в Чите задержан экс-сотрудник Радио Свобода по делу о госизмене

Российские агентства со ссылкой на информацию от ФСБ распространили в четверг сообщение о задержании в Чите по подозрению в госизмене бывшего внештатного корреспондента Радио Свобода. Имя задержанного, которого впоследствии отправили под арест, не приводится.

В Центре общественных связей ФСБ заявили "о пресечении в Забайкальском крае противоправной деятельности гражданина России 1960 года рождения, причастного к совершению государственной измены". Установлено, что житель Читы ранее являлся внештатным корреспондентом "Радио Свободная Европа", говорится в сообщении российской спецслужбы.

Задержанному вменяют сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ), которой он, как утверждается, "в целях оказания помощи украинской стороне" передал через мессенджер Telegram сведения об объектах, на которые впоследствии были совершены "компьютерные атаки". В сообщении ФСБ в этой связи говорится об одном местном печатном издании, которое специализируется на освещении "хода специальной военной операции" (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину – РС.), а также об одном из объектов "критической инфраструктуры региона".

ФСБ сообщила также об обыске, в ходе которого, как утверждается, была изъята техника и средства связи, "изобличающие деятельность, направленную против безопасности России". Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

1 апреля издание "Чита.ру" со ссылкой на источник написало, что сотрудники силовых структур задержали жителя Читы по подозрению в госизмене и провели обыски у двух его знакомых, в том числе экс-главы Могочинского района. Полное имя задержанного не приводилось. Официальных подтверждений не было.

Источник "Чита.ру" отмечал, что, по его сведениям, речь идёт о задержании Александра А., который в 2014 году возглавлял местное отделение партии "Западный Выбор" и, помимо этого, в разные годы работал для издания "Каспаров.Ру". За его подписью в издании "МБХ медиа" выходил материал о митинге якутского шамана Александра Габышева в Чите.

Телеграм-канал "Сибирский Экспресс" отмечал тогда, что под описание задержанного подходит забайкальский журналист Александр Андреев, а экс-чиновником, у которого также были обыски, может быть бывший оппозиционный руководитель могочинской администрации Дмитрий Плюхин. Он был правозащитником и победил кандидата от "Единой России" на выборах в 2012 году.

Внештатный корреспондент Александр Андреев сотрудничал с Радио Свобода в первой половине 2010-х годов. Он, в частности, готовил сюжеты для программы "Корреспондентский час".

Партия "Западный Выбор" была основана в 2012 году оппозиционными политиками Константином Боровым и Валерией Новодворской, в 2013 году ее официально зарегистрировали, спустя год регистрация была аннулирована, отмечает Сибирь.Реалии.