ФСБ задержала генерала и полковника таможни по делу о взятках

В Москве задержаны два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) России по подозрению в получении взятки. В пресс-службе ФТС подтвердила факт их задержания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, одним из задержанных оказался заместитель начальника Центрального таможенного управления (ЦТУ) генерал Александр Беглов. Помимо него задержан полковник Александр Алеев, который возглавляет специализированный таможенный пост Центральной акцизной таможни.

Как сообщает РЕН ТВ, генерал и полковник ФТС встретились с двумя предпринимателями, которые принесли с собой 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). В момент передачи денег все четверо были задержаны. За какие именно услуги сотрудники таможни получили деньги, пока неизвестно.

В домах и на рабочих местах задержанных прошли обыски. Источник РБК, знакомый с материалами расследования, подтвердил, что в отношении Беглова и Алеева возбудили дело о взятке. При обысках, которые проводили сотрудники ФСБ, у них изъяли более 40 миллионов рублей, а также документы, информационные носители и дорогостоящие предметы, в частности часы.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения, пишет ТАСС.