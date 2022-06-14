ФСБ задержала москвичку по подозрению в госизмене

Следователи ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в госизмене. Лефортовский суд Москвы арестовал её до 13 августа по запросу следствия, сообщает "Интерфакс".

Подозреваемую зовут Екатерина Завалишина. Телеканал "Настоящее Время" обращает внимание, что её полная тезка – учредитель московской компании "Комплексное снабжение", которая торгует сантехникой.

Материалы уголовного дела Завалишиной засекречены – как и все дела о госизмене.

Источник "Интерфакса" утверждает, что москвичку подозревают в передаче информации, составляющей гостайну, представителю иностранного государства. О какой стране идет речь – собеседник агентства не уточнил.

Через несколько дней после начала войны России с Украиной российская Гепрокуратура предупредила, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству или организации, направленной против безопасности Российской Федерации, может караться по статье Уголовного кодекса о госизмене. Она предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.