Генпрокуратура: помощь иностранному государству может считаться госизменой

Генеральная прокуратура России выступила с заявлением, в котором предупредила об ответственности за "помощь иностранному государству" во время проведёния Вооружёнными силами Российской Федерации специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР" - так российские власти официально называют военную операцию против Украины.

Как утверждает генпрокуратура, оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, может караться по статье Уголовного кодекса о государственной измене - с установленным сроком лишения свободы до 20 лет. Прокуратура обещала дать правовую оценку "по каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".

О каком иностранном государстве идёт речь - не сказано. "Медиазона" (включена в реестр СМИ-"иноагентов") предполагает, что речь идёт о финансовой помощи россиян украинским военным.