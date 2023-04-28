ФСБ задержала научного руководителя либерального Института Гайдара Сергея Синельникова-Мурылева. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки уголовного дела на сайте Лефортовского суда Москвы.

Суд 27 апреля арестовал экономиста на два месяца, издание “База” без указания источника уточняет, что Синельников-Мурылев отправлен по домашний арест. Издание сообщает, что дома, на даче и на работе учёного прошли обыски.

Подробности дела не сообщаются. Экономист, кроме работы в Институте Гайдара, занимает должность ректора Всероссийской академии внешней торговли — университета, подведомственного министерству экономического развития России. Институт Гайдара и вуз арест не комментировали.