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ФСБ задержала научного руководителя либерального Института Гайдара

ФСБ задержала научного руководителя либерального Института Гайдара Сергея Синельникова-Мурылева. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки уголовного дела на сайте Лефортовского суда Москвы.

Суд 27 апреля арестовал экономиста на два месяца, издание “База” без указания источника уточняет, что Синельников-Мурылев отправлен по домашний арест. Издание сообщает, что дома, на даче и на работе учёного прошли обыски.

Подробности дела не сообщаются. Экономист, кроме работы в Институте Гайдара, занимает должность ректора Всероссийской академии внешней торговли — университета, подведомственного министерству экономического развития России. Институт Гайдара и вуз арест не комментировали.

  • Институт экономической политики имени Егора Гайдара был создан в 1990 году. Организация занимается теоретическими и прикладными исследованиями в области экономической политики, в том числе разработкой либеральных экономических реформ.
  • Председатель попечителького совета Института — бывший глава Счётной палаты Алексей Кудрин, среди выпускников — несколько российских министров.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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