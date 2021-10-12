Ректор Шанинки Сергей Зуев задержан по делу о коррупции

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев задержан в рамках расследования дела бывшей заместительницы министра просвещения Марины Раковой. Об этом сообщает издание "Медуза"* со ссылкой на два неназванных источника.

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В университете шла проверка по делу Раковой. Её подозревают в лоббировании выделения бюджетных средств государственному Фонду новых форм развития образования в 2019 году. Утверждается, что деньги были выделены Московской высшей школе, которая не выполнила задачи проекта.

В ВУЗе настаивают, что все работы по контракту были выполнены. В пресс-службе Шанинки "Медузе" отказались комментировать информацию о возможном задержании ректора.

Частная Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году. Её первым ректором стал британский социолог, профессор Теодор Шанин, по имени которого называют ВУЗ. Шанинка популярна как место получения второго высшего образования среди профессионалов в области медиа, коммуникаций и социологии.

С 2018 по 2020 год школа была лишена государственной аккредитации как учебное заведение, что вызвало резкую критику со стороны представителей российского и мирового научного сообщества.

По делу Раковой арестованы пять человек: сама бывшая заместитель министра, её партнёр Артур Стеценко, бывшие подчинённые Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор Шанинки, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

* —"Медуза" внесена российскими властями в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов. Издание не согласно с этим решением и обжалует его в суде.