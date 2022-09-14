ФСБ задержала владивостокца по подозрению в передаче данных Киеву

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании жителя Владивостока, который подозревается в передаче Украине сведений о российских военных объектах.
В сообщении Центра общественных связей ФСБ, которое поступило в РБК, говорится, что житель Владивостока, "действуя по заданию украинской военной разведки", собирал и передавал её представителям данные об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края. ФСБ считает, что задержанный действовал умышленно, осознавая, что Украина может использовать эти данные против России.
Следственное управление ФСБ возбудило дело по статье о государственной измене, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Личность подозреваемого и другие подробности дела ФСБ не раскрывает.
Это уже второе за сутки заявление ФСБ о задержании подозреваемых в передаче секретных сведений украинской стороне. 13 сентября было объявлено, что в Московской области по подозрению в госизмене арестован топ-менеджер одного из российских авиационных заводов. По версии ФСБ, он сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего передал их гражданину Украины, сотруднику "Одесского авиационного завода".
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