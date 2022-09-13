Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене

Топ-менеджера одного из российских авиационных заводов арестовали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ, не называя имени арестованного.

По версии спецслужбы, он имел доступ к технической документации с грифом "совершенно секретно", снял на мобильный телефон фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники и передал эти фотографии сотруднику "Одесского авиационного завода". Уточняется, что арестованный занимал пост директора по качеству авиационного завода и был задержан в Подмосковье.

В спецслужбе заявили, что возбуждено уголовное дело по статье о госизмене – по ней предусмотрено наказание до 20 лет колонии.

9 сентября Мещанский районный суд Москвы отправил под арест Михаила Баранова, которого подозревают в госизмене. Сообщалось, что Баранов родился 23 июня 1961 года и на данный момент нигде не работает. Русская служба Би-би-си обнаружила полного тезку Михаила Баранова с той же датой рождения – он родился в Беларуси и жил в подмосковных Луховицах. По данным на конец 2010 года, он работал ведущим специалистом в 353 военном представительстве минобороны. Как пишет издание, в 2019 году Баранов работал в АО "Российская самолетостроительная корпорация "МИГ".