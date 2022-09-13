Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене

Топ-менеджера одного из российских авиационных заводов арестовали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ, не называя имени арестованного.

По версии спецслужбы, он имел доступ к технической документации с грифом "совершенно секретно", снял на мобильный телефон фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники и передал эти фотографии сотруднику "Одесского авиационного завода". Уточняется, что арестованный занимал пост директора по качеству авиационного завода и был задержан в Подмосковье.

В спецслужбе заявили, что возбуждено уголовное дело по статье о госизмене – по ней предусмотрено наказание до 20 лет колонии.

9 сентября Мещанский районный суд Москвы отправил под арест Михаила Баранова, которого подозревают в госизмене. Сообщалось, что Баранов родился 23 июня 1961 года и на данный момент нигде не работает. Русская служба Би-би-си обнаружила полного тезку Михаила Баранова с той же датой рождения – он родился в Беларуси и жил в подмосковных Луховицах. По данным на конец 2010 года, он работал ведущим специалистом в 353 военном представительстве минобороны. Как пишет издание, в 2019 году Баранов работал в АО "Российская самолетостроительная корпорация "МИГ".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG