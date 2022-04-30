ФСБ запретила маломерным судам выходить в район Азовского моря 

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю запретило маломерным судам выходить в район Азовского моря "в связи с проведением антитеррористических мероприятий". Об этом со ссылкой на администрацию Ейского района Краснодарского края сообщил ТАСС.

Запрет действует с 00:00 30 апреля. Он распространяется в том числе на прогулочные и спортивные парусные суда, а также надувные плавательные средства и доски для виндсерфинга, сапсерфинга и их аналогов.