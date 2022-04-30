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ФСБ запретила маломерным судам выходить в район Азовского моря 

Бердянск, город на берегу Азовского моря

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю запретило маломерным судам выходить в район Азовского моря "в связи с проведением антитеррористических мероприятий". Об этом со ссылкой на администрацию Ейского района Краснодарского края сообщил ТАСС.

Запрет действует с 00:00 30 апреля. Он распространяется в том числе на прогулочные и спортивные парусные суда, а также надувные плавательные средства и доски для виндсерфинга, сапсерфинга и их аналогов.

  • Ранее в аннекрированном Крыму в друх районах Краснодарского края – Ейском и Щербиновском – граничащих по акватории Азовского моря с территорией Украины, ввели "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

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