"В рай их никто не впустит". Блогеры об угрозе Третьей мировой

Путинская Россия скорее погибнет в ядерной войне со всем миром, чем признает поражение, заявила в эфире телеканала "Россия-1" Маргарита Симоньян.

В ток-шоу Владимира Соловьева руководитель телеканала RT сказала: "Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой, потому что, зная нас, зная нашего руководителя, Путина Владимира Владимировича, зная, как здесь все устроено, это невозможно. [...] Самое невероятное – что в конце концов все это закончится ядерным ударом – мне представляется все же более вероятным, чем такое развитие событий". – "Ну, мы-то в рай, а они просто сдохнут", - откликнулся цитатой из Путина Соловьев.

Тех, кто не хочет ни рая, ни обычной смерти, все же может оказаться больше.

Александр Коляндр

Маргарита Симоньян: «или мы проигрываем на Украине, или будет третья мировая война»

При всем богатстве выбора другой альтернативы нет, как говорила реклама 1990-х

Очень сложный выбор… очень…

Пожалуй все ж я выберу проигрыш России

Ёшкин Крот

Сообщите кто-нибудь этим чертям, что в рай их никто не впустит. А то они уже чемоданы собрали в ожидании ядерного удара.

Альфред Кох

Получив поддержку Запада, Украина теперь с большим отрывом лучше обеспечена ресурсами для войны, чем Россия и, следовательно, тот план, который взял на вооружение Путин, обернулся против него.

Но что же делать Путину? - спросите вы. Простодушная Симоньян уже заявила, что в этом случае она исключает любые разговоры о поражении и уверена, что Путин применит ядерное оружие.

И, типа, она готова (вместе с поддакивающем ей Соловьевым) сгореть в атомном огне. Вместе со всем человечеством, разумеется. Никак не в одиночку. В одиночку, судя по контексту - она не согласна...

Зачем вы выучили детей пяти языкам, если им суждено сгореть во славу Путина?

Но у меня есть сильное подозрение, что подавляющее большинство людей в мире (да и в России - тоже) как раз, напротив, согласны, чтобы она сгорела в одиночку. Без всего остального человечества. А человечество осталось бы целым и невредимым. И облегченно вздохнуло бы, глядя на проплывающее облачко дыма, в которое превратилась сгоревшая в атомном огне Марго...

И у меня еще есть вопрос на уточнение: дорогая госпожа Симоньян! Скажите пожалуйста: ваш план сгореть в атомном огне предусматривает сгорание в нем также и троих ваших детей: девятилетней Марьяны, восьмилетнего Баграта и трехлетней Маро? И зачем вы их выучили пяти языкам, если им суждено сгореть во славу Путина в таком раннем возрасте?

И даже если она ответит "да", то я уверен: она будет в меньшинстве даже среди тех, кто ответственен, чтобы все эти ракеты полетели и бомбы взорвались, когда соответствующая команда от Путина поступит.

Бывший министр регионального развития и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин раскритиковал Симоньян и Соловьева в телеграме.

Отправиться в рай готовы разве что безымянные иностранные друзья Александра Дугина, если верить тому, что пишет в телеграме этот философ "русского мира".

У многих заявление пропагандистки вызвало понятные опасения.

Ксения Собчак

Это что такое, это господа Соловьёв и Симоньян готовят население к ядерному удару? Или что?

Симоньян сообщила аудитории, что Путин достаточно сумасшедший, чтобы бахнуть по планете

Учитывая то, что Марго - специалист про прогревам (она говорила "Россия-матушка, забери Донбасс домой" задоооолго до того, как мы поняли, что это не шутка), откровенно неуютно становится.

Другие комментаторы считают, что слова Маргариты Симоньян – это, в виде исключения, не столько пропаганда, сколько информирование зрителя о том, как обстоят дела с настроениями в Кремле.

Сталингулаг

Симоньян: «зная нашего президента, всё закончится ядерной войной».

Тоже Симоньян: «почему нас все считают агрессорами?»

Илья Шепелин

Лучше всех, как бывает, высказалась Симоньян — буквально сообщив аудитории, что Путин достаточно сумасшедший, чтобы бахнуть по планете, если украинские дела и дальше будут идти так же неважно, как они идут.

Накануне Владимир Путин уже пригрозил Западу "молниеносным ответом" на любые попытки "вмешаться в происходящие события со стороны". До этого о том, что угрозу ядерной войны "нельзя недооценивать", говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В последний раз человечество стояло на пороге ядерной войны во время Карибского кризиса, но градус нынешних дискуссий многим кажется даже более пугающим.

Яков Миркин

Как должна быть отстроена общественная психиатрия, чтобы предупреждать проникновение клиники в массовое сознание?

Я не знал, что нахожусь на пороге смерти. В Карибский кризис 1962 г. мне было 5 лет и я вел безмятежную жизнь в Москве. Сегодня, с негодованием и страхом наблюдая, как повышается тон в ядерной риторике, спрашиваю себя: а) как можно так обработать массовое сознание, чтобы подавить инстинкты самосохранения? б) найдутся ли Кеннеди и Хрущев, настолько в ясном сознании, чтобы остановить акт коллективного самоубийства? в) клиническая картина мира - как должна быть отстроена общественная психиатрия, чтобы предупреждать проникновение клиники в массовое сознание и захват его?

Михаил Ходорковский

Песков: «Накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента».

А держатель «красной кнопки», за два месяца трижды угрожавший применить ядерное оружие — не угрожает.

Алексей Лапшин

Зачем утром вставать, рожать детей, заниматься обыденными вещами – когда всё это начальники хотят превратить в радиоактивный пепел?

Сам факт активных обсуждений возможности ядерных ударов, как чрезвычайного, но вполне вытекающего из ситуации события, свидетельствует об окончательном переходе человечества к постгуманистическому этапу истории. В эпоху холодной войны, во всяком случае после Карибского кризиса, ни Советский Союз, ни США не позволяли себе ничего подобного в публичном пространстве. Хотя, конечно, были известны "доктрина сдерживания" Кеннана, "стратегия постепенного разворачивания Макнамары," атомная дипломатия" Алперовица, советские разработки... Однако сегодня ядерная угроза имеет иное экзистенциальное содержание. Мир больше не рассматривается как самоценность. Происходящая глобальная трансформация мироустройства подразумевает и радикальный пересмотр места человека в бытии. Можно называть модернистский гуманизм лицемерным, но он так или иначе придавал людям определённый статус. Теперь окно Овертона стремительно расширяется. С другой стороны , в пропаганде появились псевдоэсхатологические ноты. Для олигарха Малофеева Россия сражается в Украине уже не просто с "неонацистами", а с мировым сатанизмом. Разворачивается финальная битва между добром и злом. Всё это подхватывается кликушами и лжепроповедниками, переворачивающими реальность. Вообще гремучая смесь кликушества и постгуманизма характерна далеко не только для современной России. Явление везде имеет свои оттенки, но в целом оно пронизывает мир.

Толкователь

С ядерным шантажом российскому начальству надо завязывать. Оно не понимает, как это деморализующе действует на людей? Зачем утром вставать, рожать детей, заниматься обыденными вещами – когда всё это начальники хотят превратить в радиоактивный пепел? Простые люди ещё от ковидного психоза не оправились, а их вгоняют в новый психоз.

Логичным продолжением путинских угроз стали ракетные удары по Киеву в момент, когда на переговоры с Владимиром Зеленским приезжал Антонио Гутерриш, до этого посетивший Москву.

Мария Филимор-Слоним

Страна-член Совбеза ООН пуляет ракеты по Киеву, когда там находится Генсек ООН!

Сергей Митрофанов

Говорят, пока генсек ООН был в Киеве, туда что-то прилетело. Я думаю, это подкрепило его впечатления от разговора с Путиным.

Аркадий Дубнов

У Путина недержание ракет. В минуты истерики оно усиливается

Бить по Киеву ракетами в тот момент, когда там находится Генсек ООН Гутерриш - это, очевидно, из разряда обещанных вчера "молниеносных" и "незамедлительных" ударов по тем, кто "никогда ещё с такими последствиями в своей истории не сталкивался".

Аллё, Кремль, кто там у вас за главного этой ночью?

Александр Невзоров

Ну, Гутерриш обязан знать, что у Путина недержание ракет. В минуты истерики оно усиливается и приобретает неконтролируемый, хаотический характер. Именно это и произошло, когда Путин узнал о Ленд-Лизе.

Андрей Зубов

Как и сама фигура генерального секретаря ООН, так и этот обстрел Киева имеют символическое значение. Охота на Гутерриша конечно не предполагала его физического уничтожения. Да и практически сделать такое было нереально. Охота эта предполагала иное - показать всему человечеству, что на него Путинской России наплевать, что кремлевский диктатор глубоко презирает это самое человечество и саму ООН. На такой шаг не решался даже Сталин и ни один из следующих за ним правителей СССР. Не решался вообще никто.

Воистину демоническая ненависть к человечеству, проявившаяся в охоте на генсека ООН - это то совершенно новое, что внес в мировой порядок самозванный правитель России.

В действии этом нет никакого смысла. Оно никого не напугало. Но оно еще больше возмутило весь мир, еще больше сплотило его в противостоянии не только российской агрессии в Украине, но и в противостоянии путинской России, как таковой.

В прокремлевских каналах, впрочем, Гутерриша уже списали как "заукраинца".

Сергей Марков

Армия России нанесла удар по Киеву как раз в те часы, когда там был и вел переговоры с Зеленским Генеральный секретарь ООН Гутерриш. Гутерриш отбросил нейтральности поста Генсека ООН и встал на сторону США и созданного им террористического режима на Украине. Формально они договариваются о гуманитарном коридоре для мирных граждан с Азовстали. Но там есть только заложники в руках фашистов Азова и иностранных наемников. Поэтому фактически сейчас Зеленский и Гутерриш сговариваются, как под видом мирных жителей вывести из окружения фашистов Азова и иностранных наемников как героев. Чтобы на их примере Зеленский мог сказать остальным фашистам и ВСУ - "совершайте любые преступления, убивайте русских как можно больше. Будьте уверены, что мы вас обязательно вытащим. Мы всегда обманем русских. "

Очень надеюсь, что ракетный удар по Киеву - это послание, что армия России сорвет заговор Зеленского и Гутерриша по спасению военных преступников и террористов из фашистского полка Азов и иностранных офицеров и наемников.

Многие комментаторы считают, что путинский ядерный шантаж выглядит не слишком убедительно.

Владимир Пастухов

Вопросы к Владимиру Путину, которые ему не зададут те, перед кем он произнес фразу, ради которой все писалось:

1. Все ведущие страны мира, кроме Китая, вот уже более двух месяцев де-факто являются стороной конфликта, то есть вмешиваются в происходящее, в том числе предоставляя Украине вооружения и разведданные, конфискуя имущество России по всему миру на сотни миллиардов долларов с перспективой передачи части его Украине, - чего ждем?

2. США и страны НАТО уже заявили, что при любых обстоятельствах их вооруженные силы не будут прямо участвовать в войне на стороне Украины, даже если Россия применит оружие массового поражения, - кому теперь угрожаем? Китаю?

Для мировой войны нужны две близкие по силам коалиции. А у России нет союзников

3. Образ России как страны, которая и так безо всякого повода может применить оружие массового поражения, является общераспространенным клише на Западе более 70 лет, и это именно тот сценарий, к которому Запад все эти 70 лет готовится, сохраняя всегда возможность нанести ответный удар (это называется гарантированным взаимным ядерным уничтожением), - какая логика в том, чтобы угрожать Западу собственным самоубийством, ведь именно это случится, если Россия нанесет по Западу удар? Не похоже ли это на детскую угрозу «Назло бабушке отморожу… уши»?

5. Очевидно, что все заявления Путина последнего времени рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию, так как повлиять на поведение США и их союзников при помощи таких заявлений невозможно (такого рода угрозы давно просчитаны и заложены в «бюджет» текущей политики Запада) - тогда для чего он это делает: он так запугивает других или успокаивает себя?

Мораль сей басни такова: не стоит размахивать ядерной дубинкой всуе. От сотрясания ею воздуха она стачивается. Ничего нового в этой области после хрущевского «Мы вас похороним!» все равно уже сказать не удастся.

Игорь Эйдман

У(с)покойте Симоньян

Симоньян пугает мир войной. Мол, если они проиграют в Украине, устроят Третью мировую войну. Надо её успокоить. Мировой войны не будет. Для мировой войны нужны две близкие по силам коалиции. А у России нет союзников, кроме марионеточного режима в Беларуси, Эритреи, КНДР и Никарагуа с Кубой. Да и те воевать за неё не собираются.

В мире есть только одна влиятельная коалиция сорока ведущих развитых стран, формирующих большую часть мирового ВВП и военной мощи. И она создана в Рамштайне в поддержку Украины. Если Путин продолжит агрессию, нарвется на войну с абсолютно превосходящей Россию по всем показателям силой. Но это будет не мировая война, а коллективная высокотехнологичная охота на одного сбрендившего маньяка, размахивающего атомной бомбой и пытающегося таким образом взять в заложники весь мир. Силы очевидно неравны. Охота будет быстрой и фатальной для нарушителя мирового спокойствия.

Война между тем уже затронула и российские города и села: в Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской областях в последние дни то и дело звучат выстрелы и взрывы.

Юрий Романенко

Счета будут огромные, кровавые и будут выставляться, пока Россия не приползет на брюхе

Сначала ты лезешь в другую страну, потом, когда ты получаешь по хлебалу в этой стране, начинаешь вопить, что так не честно и начинаешь угрожать, что ударишь ядерным оружием. Однако, и эта угроза ядерного удара не работает, то что? Симоньяны где-то внутри чувствуют, что что-то пошло не так и это "не так" конкретно коснется их. А вообще, жители России, привыкайте. Особенно жители Ростова, Брянска, Воронежа, Курска, а также оккупированных Донецка, Луганска. Симферополя, Севастополя. Украина вместе с Западом заставит вас платить по счетам. Счета будут огромные, кровавые и будут выставляться, пока Россия не приползет на брюхе. Или не рухнет

Дмитрий Гудков

Война ожидаемо подходит и к территории России. Пока это все начинается на уровне отдельных нефтебаз и сараев. Но это пока. И в мире это нормально воспримут, никто не назовет Украину агрессором. Потому что агрессор – Россия.

Мирное небо над головой не защитит никакое ядерное оружие, если, конечно, не начать бомбить им Воронеж. Потому что война будет – ещё раз – на собственной территории. Настоящая ли, гражданская или криминальная.

И это логичный итог: оружие у России рано или поздно кончится, а у Украины – нет.

Ее вооружает Россия. Не только брошенными танками, но и продолжением агрессии. Чем больше обстрелов Харькова – тем больше новых поставок из Европы и США.

Не знаю, насколько это понимают в бункере и как сильно уже тянутся там к красной кнопке. Но больше это никого не пугает. Проигрыш очевиден, и рано или поздно до Путина дойдет. Успеют ли до него тогда дойти верные Патрушев и Нарышкин с табакеркой?

Как быстро мы сами дошли: от обсуждения прогрессивной шкалы до обсуждения ядерной войны.

И шанс вернуться к первой теме только один: скорейшее отстранение Путина. Способы уже не имеют значения