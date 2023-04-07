ФСБ заявила о задержании "агента СБУ" и его помощника в Херсонской области

Федеральная служба безопасности заявила о задержании двух украинских граждан в захваченной Россией части Херсонской области Украины по делу о шпионаже. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В сообщении утверждается, что "задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию", которые собирали сведения "о местах дислокации и численности подразделений Вооружённых сил России на территории Херсонской области".

По версии ФСБ, собранные данные, в том числе о маршрутах и видах российской техники, задержанные пересылали в мессенджерах кадровым сотрудникам Службы безопасности Украины. Украинские спецслужбы якобы потом посылали эти данные ВСУ для корректировки ударов по российским позициям, утверждают в ФСБ.

Когда были задержаны подозреваемые и при каких обстоятельствах, ведомство не уточнило. Оба гражданина Украины, имена которых не раскрываются, арестованы. На них заведены уголовные дела о шпионаже. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

После начала войны России против Украины ФСБ неоднократно заявляло о задержании якобы связанных с украинскими спецслужбами лиц.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин призвал сотрудников органов безопасности "жестко пресекать" действия зарубежных спецслужб и "оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов".