ФСБ заявила о задержании гражданки Германии с взрывным устройством

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 20 апреля заявила о задержании в Пятигорске 57-летней гражданки Германии, которая, как утверждает спецслужба, участвовала в подготовке теракта "на объекте правоохранительных органов Ставропольского края". Взрыв, как утверждается, готовили украинские спецслужбы. В рюкзаке задержанной, как говорится в сообщении, находилось взрывное устройство, которое "обнаружили и заблокировали" средства радиоэлектронной борьбы, когда она находилась вблизи объекта (какого именно - не уточняется). При этом в ФСБ считают, что женщина не знала о том, что в рюкзаке у неё бомба, и должна была погибнуть при взрыве. Ранее, как утверждают в спецслужбе, она использовалась как подставное лицо в мошеннических схемах.

Также, как сообщается, был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который должен был дистанционно подорвать заряд.

ФСБ распространило видео задержания женщины, а также подрыва рюкзака, в котором, как утверждается, было взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

"Задержанные дали признательные показания", - утверждают в ФСБ. Их имена не называются. Независимых данных об их позиции нет, Украина и посольство Германии пока не комментировали утверждения российской спецслужбы.

Ранее российские власти, включая Владимира Путина, обвинили Украину в использовании людей "втёмную" для совершения терактов. Поводом для такого утверждения стал в частности взрыв в Москве, при котором погиб полицейский. Российское следствие утверждает, что человек, у которого была с собой взрывчатка (он тоже погиб), не знал об этом.