ФСБ заявила о задержании украинца якобы за подготовку диверсии

Федеральная служба безопасности России отчиталась о задержании, как утверждается, агента украинских спецслужб, который планировал диверсию на газопроводе в Ленинградской области. Пресс-службу ведомства цитирует РИА "Новости".

В сообщении говорится, что задержание произошло после того, как правоохранительные органы получили сигнал о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции. Задержанным, как заявили в ФСБ, оказался "иностранный гражданин, украинец по национальности".

РИА "Новости" показало кадры с допросом задержанного, на которых, как утверждается, он признаётся, что оказался на территории России по заданию СБУ с целью повредить трубопровод. Якобы украинские спецслужбы указали ему через мессенджер телеграм координаты места, где он должен был забрать взрывное устройство.

Личные данные задержанного в пресс-релизе ФСБ не сообщаются. Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и о незаконном обороте взрывчатых веществ.

В то же время Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга пишет, что Дзержинский районный суд города арестовал гражданина Казахстана Сергея Зазулю. Инкриминируемые ему статьи совпадают с теми, что указаны в пресс-релизе ФСБ.

Накануне ФСБ отчиталась о задержании гражданина Беларуси 1998 года рождения по делу о поджоге электроподстанции в Туле. В сообщении утверждается, что он действовал по заданию украинских спецслужб, с которыми связался через криминального авторитета из Харькова Гришу Московского.

В ноябре "Медиазона", подсчитала, что с начала войны заведено около 150 дел о диверсиях. За полгода число обвиняемых выросло вдвое.

Особенно быстро количество дел стало расти после включения в уголовный кодекс новых статей за диверсионную деятельность. Максимальное наказание по ним – пожизненное лишение свободы.