ФСБ заявила о задержании жителя Сахалина по подозрению в госизмене

На Сахалине сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
В спецслужбе утверждают, что задержанный планировал уехать в Украину транзитом через территорию третьей страны, чтобы вступить "в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации". На видео задержания сотрудники ФСБ показали посадочный талон на самолет, который якобы собирался использовать задержанный.
Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
- На фоне войны в Украине в России участились случаи уголовных дел, связанных с государственной изменой. По словам адвоката "Первого отдела" Евгения Смирнова, сейчас дел о госизмене за месяц возбуждается больше, чем до войны – за год.
- В 2022 году российские суды вынесли 11 приговоров по статье о госизмене, подсчитало "ОВД-Инфо". Несколько из них связаны с обвинениями в работе на украинские спецслужбы.
- Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на этой неделе одобрил поправки, предполагающие пожизненное заключение по статье о госизмене и ужесточение наказания за террористическую деятельность. Второе чтение назначено на 13 апреля. На сегодняшний день статья за госизмену предусматривает наказание от 12 до 20 лет колонии.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.