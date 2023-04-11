ФСБ заявила о задержании жителя Сахалина по подозрению в госизмене

На Сахалине сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

В спецслужбе утверждают, что задержанный планировал уехать в Украину транзитом через территорию третьей страны, чтобы вступить "в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации". На видео задержания сотрудники ФСБ показали посадочный талон на самолет, который якобы собирался использовать задержанный.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.