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Активистка в Хабаровске заподозрена в госизмене за пожертвования ВСУ

Стоп-кадр с видео задержания подозреваемой сотрудниками ФСБ

В Хабаровске ФСБ задержала активистку движения "Я/Мы Фургал" по подозрению в государственной измене. Она обвинена в финансировании вооружённых сил Украины за перевод денег на приобретение ими оружия, боеприпасов и обмундирования, отчиталась спецслужба.

Имя подозреваемой не раскрывается. ФСБ распространила видео её задержания, на ней два человка в камуфляжной форме остановили её на улице и завели в чёрный микроавтобус. После этого, показано на записи, она доставлена в Москву, — по всей видимости, после ареста она будет находиться в СИЗО "Лефортово".

Это уже второй известный случай уголовного преследования по статье о госизмене за финансирование ВСУ. 4 марта ФСБ отчитывалась об аресте жительницы Москвы по такому же обвинению. По этой статье подозреваемым грозит до 20 лет колонии.

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