ФСБ заявила об убийстве жителя Уфы при задержании

Спецназ ФСБ застрелил жителя Уфы, уроженца одной из стран Центральной Азии, при задержании. По версии спецслужбы, он готовил теракты, в том числе нападение на отдел полиции в Уфе.

В опубликованном в среду сообщении ФСБ застреленный был назван главарём ячейки одной из террористических организаций, какой именно - не сказано. Утверждается, что он "оказал вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнём". Ещё один человек, который, как утверждается, входил в ту же группу, что и убитый, был задержан. Утверждается, что после задержания он рассказал, что они с сообщником "готовили бомбу, хотели взорвать полицейских", а после взрыва планировали начать стрельбу из автомата по сотрудникам полиции.

ФСБ второй день подряд сообщает об убийстве её сотрудниками человека при задержании. 20 января сообщалось, что при задержании был убит житель Кисловодска, который, по версии ФСБ, был причастен к предотвращённому в декабре 2025 года в Ставрополе теракту против военных.

Согласно подсчётам "Важных историй", сотрудники ФСБ с начала войны застрелили при попытке задержания не менее 77 человек. Около 30 из них, как утверждает спецслужба, готовили теракты по заданию спецслужб Украины, 27 подозревались в связях с организацией "Исламское государство", признанной во многих странах террористической. Не менее четырёх человек были убиты в подконтрольной России части Запорожской области Украины, сообщалось также об убийстве подозреваемого в аннексированном Крыму.