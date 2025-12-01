Сотрудники ФСБ застрелили в Крыму гражданина Украины

В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ убили человека, который, как утверждает спецслужба, пытался заложить взрывчатку под машину "одного из старших офицеров" Минобороны России.

По утверждениям ФСБ, убитый при попытке задержания оказал вооружённое сопротивление, и его "нейтрализовали". В ФСБ назвали убитого гражданином Украины. По версии ведомства, он готовился взорвать российского генерала по заданию Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны. В релизе ведомства "организатором теракта" называют Рустема Фахриева, которого ФСБ называет сотрудником ГУР. Телеграм-канал RT также опубликовал аудиозапись якобы разговора Фахриева с убитым, в котором от исполнителя требуется при необходимости застрелить членов семьи российского генерала. Независимых доказательств подлинности этой записи нет.

ФСБ также сообщила о задержании жителя Крыма, названного пособником убитого. Его отправили в СИЗО по уголовному делу о содействии террористической деятельности. На видео задержания он опирается на костыль.



С 2022 года и до начала августа 2025 года во время операций ФСБ по задержанию подозреваемых погибли по меньшей мере 70 человек, в том числе четверо из них - на оккупированных территориях Украины, подсчитали ранее "Важные истории". 24 ноября ФСБ сообщила об убийстве двух жителей Алтайского края, которых подозревали в подготовке диверсии на железной дороге.