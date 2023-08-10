ФСИН: 26 тысяч осуждённых привлекли к принудительным работам

Более 26 тысяч осуждённых в России были по состоянию на август 2023 года привлечены к принудительным работам в разных отраслях. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний в ответ на запрос "Ведомостей".

Как утверждает ФСИН, осуждённые работают в строительстве и машиностроении, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, в лёгкой и химической промышленности, на пищевом и мебельном производстве, в сферах лесозаготовки и деревообработки, а также в добыче полезных ископаемых и других отраслях. Всего они привлечены к работе в 1700 организациях. С октября 2023 года их трудом смогут пользоваться и индивидуальные предприниматели.

Речь идёт главным образом об осуждённых к принудительным работам. Нанимать их в частные компании позволили поправки, принятые в 2020 году. Привлекать к работе могут и лишённых свободы, но это связано с рядом ограничений - в частности, необходим конвой.

Как утверждает ФСИН, осуждённые к принудительным работам пользуются "огромным спросом" у работодателей, которые с их помощью борются с дефицитом кадров. К труду осуждённых привлекают в частности Ozon и "Сбер". Сообщалось и о планах привлечения их труда корпорацией "Ростех" - крупнейшей компанией российского ВПК.

Принудительные работы в ряде случаев могут назначаться судом как альтернатива лишению свободы. Осуждённые живут в так называемых исправительных центрах, где режим мягче, чем в колонии. При этом они обязаны работать на предприятии, которое определит ФСИН. Осуждённые не могут отказаться от работы - они должны работать именно там, куда их направят. При этом, как утверждается, принимаются во внимание их состояние здоровья и трудовые навыки.

В марте 2023 года ФСИН сообщала, что создала 367 исправительных центров с возможностью размещения в них более 40 000 осужденных для исполнения альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ. К 2024 году число мест в таких центрах планируется расширить до 80 000.