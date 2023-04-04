Художника Мумрикова приговорили к принудительным работам

Суд в Москве приговорил художника Григория Мумрикова к полутора годам принудительных работ по делу о несостоявшейся акции в поддержку Украины на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года. Его признали виновным по статье о покушении на хулиганство, совершенное группой лиц. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

До вступления в силу приговора в силу Мумриков будет продолжать находиться под домашним арестом. Адвокат художника уточнила, что учитывая проведённое её подзащитным время в СИЗО и под домашним арестом, ему останется четыре месяца и 11 дней принудительных.

Гособвинение требовало для Мумрикова четыре года колонии. По версии следствия, он участвовал в подготовке акции, которую хотел провести его друг, художник Данила Ткаченко. Во время парада в День Победы он собирался пустить дым в цветах украинского флага в центре Москвы. Для этого он установил дымовые шашки в кондиционерах дома на Тверской улице. Акция не состоялась, поскольку сотрудники правоохранительных органов заранее узнали о её подготовке.

Ткаченко, который покинул Россию, говорил, что Мумриков даже не знал об акции. Художник был задержан неизвестными в гражданской одежде 10 мая, когда ехал с работы. Ехавшие вместе с ним друзья сообщили, что его несколько раз ударили, положили лицом в землю и приставили к голове пистолет. После этого приехала полиция и забрала Мумрикова в отдел. В СИЗО Мумриков провел почти три месяца.