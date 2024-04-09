ФСИН объявила, что причина смерти волонтёра Демиденко в СИЗО – суицид

Российская Федеральная служба исполнения наказаний официально заявила о том, что причиной смерти в СИЗО белгородского волонтёра Александра Демиденко, который помогал украинским беженцам, стало самоубийство.

О том, что Демиденко скончался в СИЗО №3 Белгородской области, стало известно 8 апреля. При этом в заявлении ФСИН говорится, что смерть наступила тремя днями ранее.

61-летний Александр Демиденко с начала полномасштабного российского вторжения выходил на антивоенные пикеты и помогал сотням украинских беженцев: он принимал их у себя дома, а также помогал им возвращаться на родину, подвозя до границы.

В октябре прошлого года Демиденко задержали, а затем арестовали и отправили в изолятор. У него дома был проведён обыск, во время которого полицейские якобы нашли гранату и взрыватели времён Второй мировой войны. При этом после обыска на теле волонтёра были видны следы побоев.

Позже Демиденко признал, что нашёл гранату на придомовом участке, но не успел передать находку полиции.

Издание "Важные истории" сообщало, что волонтёра собирались этапировать из Белгорода в Санкт-Петербург и переквалифицировать дело по более тяжёлой статье, предположительно о госизмене.