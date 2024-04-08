В СИЗО умер помогавший украинцам волонтёр Демиденко

В СИЗО в Белгородской области умер российский волонтёр Александр Демиденко, помогавший украинским беженцам. Об этом сообщают издания "Вот Так" и "Важные истории" со ссылкой на источники. Утверждается, что Демиденко умер 5 апреля, известно о смерти стало только сегодня, когда его адвокат сообщил о ней жене и сыну умершего.

О причинах смерти не сообщается, официальных комментариев властей пока не было.

Александр Демиденко находился под стражей с середины октября по обвинению в незаконном обороте оружия. Как пишут "Важные истории", Демиденко собирались этапировать в Санкт-Петербург и переквалифицировать дело по более тяжёлой статье.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 61-летний Демиденко выходил на антивоенные пикеты и помогал украинским беженцам возвращаться на родину, подвозил их до границы, принимал у себя дома. В его доме останавливались до 900 человек, которым нужно было где-то переночевать, – пограничный пункт из-за обстрелов часто закрывался, пишет "Медиазона".

Демиденко пропал на российском КПП "Колотиловка" в Белгородской области 17 октября. По словам волонтёров, он привёз к погранпункту пожилую женщину, но на стоянке ему преградили дорогу двое участников теробороны. После этого связь с ним пропала.

Три дня спустя сотрудники полиции привезли Демиденко домой и провели обыск, во время которого у него предположительно обнаружили гранату и взрыватели 1940-х годов. При этом на его теле было множество синяков.

20 октября Александра Демиденко арестовали на 10 суток по административной статье о распитии алкогольных напитков. 31 октября он вышел на свободу, однако на следующий день его снова задержали и арестовали на 30 суток. Во время второго административного ареста возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и поместили в СИЗО.

В ноябре сообщалось, что против Демиденко возбудили ещё одно уголовное дело, по статье о госизмене. Адвокат, однако, опроверг эти сообщения. Срок пребывания волонтёра в СИЗО несколько раз продлевался - по всё той же статье об оружии.