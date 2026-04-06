Один из осуждённых к пожизненному заключению по обвинению в причастности к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года покончил с собой в московском СИЗО "Матросская Тишина. Об этом сообщили в Главном управлении ФСИН по Москве, сообщение ведомства цитирует РБК.

"На месте были произведены реанимационные действия, которые не дали результатов. На данный момент проводится проверка", - говорится в сообщении. Имя осуждённого в нём не названо.

Ряд российских СМИ, в том числе РИА "Новости" и "Коммерсант", утверждают, что самоубийство совершил гражданин Таджикистана Юсуфзода Якубджони Давлатхон. Его задержали 31 марта 2024 года, спустя несколько дней после теракта, жертвами которого стали более 140 человек. Давлатхон не участвовал непосредственно в нападении на концертный зал. Его признали виновным в том, что он за несколько дней до теракта перечислил деньги для "обеспечения проживания террористов", а также перечислил средства одному из исполнителей нападения, как утверждается, уже после теракта.

"Коммерсант" со ссылкой на свои источники утверждает, что покончить с собой пытался ещё один осуждённый по этому делу. Утверждается, что это был Джабраил Аушев, который получил пожизненный срок, как и Давлатхон. Его удалось спасти. При этом, как пишет "Коммерсант", Аушев и раньше предпринимал попытки суицида, в том числе во время самого процесса, который проходил в Западном окружном военном суде в закрытом режиме. Официально об этом не сообщалось.

Суд 12 марта приговорил исполнителей Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду, признанных непосредственными участниками нападения, к пожизненному лишению свободы. Ещё 11 человек, которых следствие считает пособниками, также получили пожизненные сроки, ещё назначили наказание от 19 до 22 лет.

