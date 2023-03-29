Федеральная служба исполнения наказаний России предложила госкорпорации "Ростех", одному из крупнейших в мире поставщиков вооружений, использовать труд заключённых на производстве. Об этом со ссылкой на письмо директора ФСИН Аркадия Гостева сообщила газета "Коммерсантъ".

По данным издания, глава ФСИН предложил содействие осужденных в изготовлении и поставке продукции для нужд госкорпорации. Госкорпорация передала предложение входящим в её состав компаниям, утверждает газета. Других подробностей письма не приводится, ФСИН и «Ростехе» не ответили на запросы журналистов.

Издание опросило представителей различных индустрий, насколько труд заключённых мог быть использован в их работе. В условиях острого дефицита рабочей силы, заключённые могли бы быть отправлены на несложные рабочие специальности, предположил собеседник в авиаиндустрии. Представитель телеком-области заявил, что, в теории, больше всего индустрии пригодился бы женский труд.

По состоянию на 1 января в России содержалось 433 006 заключённых, свидетельствует официальная статистика. Они часть используются на производстве мебели, лесоматериалов и пошиве одежды и военной формы. Однако ФСИН уже предлагала использовать их для других работ.

В прошлом году сообщалось, что входящий в госкорпорацию Уралвагонзавод примет на работу 250 осужденных. Предполагалось, что они займут рабочие специальности. О готовности к приёму на работу заявляли входящие в госкорпорацию "КамАЗ" и "АвтоВАЗ". Однако работа заключённых практически невозможна на секретных производствах и требует обучения и охраны, поэтому предыдущие такие эксперименты провалились.