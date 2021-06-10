Заключённые построят вторую линию БАМ в Хабаровске

Осужденные граждане России будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае. Соответствующее соглашение подписали местное Управление ФСИН и компания, занимающаяся реализацией проекта, сообщили РИА "Новости".

Для этого ведомство создаст специальный исправительный центр. Стороны соглашения будут совместно заниматься трудоустройством осужденных на объектах предприятия.

Согласно действующему законодательству, заключенные с положительной характеристикой могут подать ходатайство в суд для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. В Хабаровском крае так сделали, как утверждается, уже около 800 человек. Предполагается, что заключённые будут заменять собой мигрантов, которых стало меньше в России из-за пандемии.

В конце мая директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подтвердил готовность ведомства организовать трудовые лагеря для заключённых на крупных объектах, где не хватает трудовых мигрантов. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату".

В России примерно 188 тысяч из почти полумиллиона заключённых имеют право попросить заменить неотбытую часть срока на принудительные работы.

71 процент россиян поддерживает идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты. Кроме того, как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 62 процента респондентов считают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях.

При этом сами заключённые отмечают, что переводиться на работы сейчас может быть им не выгодно. Действующее законодательство предполагает обнуление срока, позволяющего подать прошение об условно-досрочном освобождении, при переводе в исправительные центры. В Минюсте обещают решить эту проблему поправками к законодательству.