ФСИН просит отправить главу профсоюза врачей Васильеву в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу главы профсоюза "Альянс врачей" (признан властями РФ "иностранным агентом") Анастасии Васильевой.

Об этом сообщила сама Васильева в твиттере, а также её адвокат Дмитрий Джулай. Адвокат опубликовал копию письма из ФСИН, в котором Васильева ошибочно названа осуждённой по так называемому санитарному делу. На самом деле она проходит по этому делу в качестве обвиняемой, в отношении неё избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. По словам адвоката, ходатайство связано с тем, что Васильева, по данным ФСИН, несколько раз на несколько минут приходила домой позже, чем предусматривает её мера пресечения.

Васильева – лечащий врач оппозиционера Алексея Навального. Она стала обвиняемой по "санитарному делу", как и ряд сторонников оппозиционера, после митинга 23 января в его поддержку. Её обвиняют в призывах к нарушению санитарных норм.

Накануне по этому делу был вынесен приговор соратнице Навального Любови Соболь – суд назначил ей ограничение свободы сроком на 1,5 года.