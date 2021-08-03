Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы

Преображенский суд в Москве во вторник признал соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь виновной по так называемому "санитарному делу" о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм - в связи с акцией протеста в Москве 23 января. Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Прокуратура запрашивала 2 года.

Соболь назвала приговор "неправосудным", заявив, что в деле нет доказательств её вины.

Как сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин, приговор предусматривает, что политику будет запрещено выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.

По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку арестованного Навального способствовали распространению коронавирусной инфекции.

Любовь Соболь отрицает вину. Она отмечает, что следствие так и не нашло ни одного человека, который пришёл на акцию по её призыву и при этом был болен COVID-19.

Соболь в твиттер опубликовала видео, на котором судебные приставы силой выводят её из зала суда, где ей оглашается приговор. Причин этого ей не сообщили - по всей видимости, судье не понравилось, что Соболь пыталась снимать происходящее на телефон.

Накануне суд оштрафовал на 100 тысяч рублей 22-летнего москвича Дани Акеля. Прокуратура обвинила его в нарушении санитарно-эпидемиологических норм из-за того, что он принял участие в акции 23 января, будучи инфицированным коронавирусом. Дело Акеля суд рассматривал в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Он единственный, кого обвинили непосредственно в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а не в призывах к их нарушению, как остальных обвиняемых. Среди них – соратники Алексея Навального Любовь Соболь, Николай Ляскин, Олег Степанов, брат оппозиционера Олег Навальный, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" (признан в РФ "иностранным агентом") Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также муниципальные депутаты Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас. С последнего обвинения сняли.

Обвиняемые считают дело политическим и направленным на то, чтобы не дать оппозиционным политикам участвовать в выборах в Госдуму.

Для Любови Соболь нынешний приговор - второй обвинительный вердикт по уголовному делу за последние полгода. Ранее её признали виновной в незаконном проникновении в жилище - поводом для обвинения послужила её попытка найти предполагаемого сотрудника ФСБ, которого Алексей Навальный считает причастным к своему отравлению в августе прошлого года.