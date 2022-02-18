ФСИН сообщила, что в ульяновской колонии №4 произошёл погром

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) сообщила о том, что в исправительной колонии №4 в Ульяновской области заключённые устроили погром. Это произошло после обыска у осуждённых. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По версии ФСИН, заключённые таким образом "выразили протест законным требованиям сотрудников учреждения после проведения обысковых мероприятий". Ведомство утверждает, что осуждённые повредили видеокамеры, сломали мебель, бросали её фрагменты в надзирателей, а также заблокировали входы.

ФСИН сообщает, что с заключёнными "была проведена разъяснительная работа", физическая сила и специальные средства к ним якобы не применялись. Колония вернулась к работе в штатном режиме, туда выехали руководители и сотрудники местного управления ФСИН.

В начале февраля стало известно, что 38 заключённых исправительной колонии № 10 в Димитровграде в Ульяновской области объявили голодовку. Они сообщали об унижениях, пытках и угрозах изнасилованием. По версии ФСИН, голодовка объявлена нарушителями, недовольными условиями содержания. В ведомстве заявили, что заключённые ломали имущество в камерах и ущерб только предстоит установить.