ФСИН закупает устройства для защиты информации на своих компьютерах

Федеральная служба исполнения наказаний закупает устройства для "защиты информации на компьютерах от несанкционированного доступа", сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на портал госзакупок.

Стоимость контракта составляет 252 миллиона рублей, за эти деньги ФСИН планирует получить почти 11 тысяч устройств, которые должны "идентифицировать пользователей, выполнять функции сторожевого таймера, очищать запоминающие устройства и уничтожать содержимое файлов при их удалении".

В октябре прошлого года основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию, заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками и изнасилованиями в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН и имевшего доступ к ведомственным компьютерам. Часть архива уже опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.

После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий.