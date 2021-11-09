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Основатель Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключённых 

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал на ютьюб-канале проекта новые видеодоказательства изнасилований заключённых в саратовской тюремной туберкулёзной больнице.

Как утверждает Осечкин, в актах изнасилований участвовали люди, официально трудоустроенные в больницу санитарами и завхозами, а курировали их начальство областного УФСИН, начальник отдела "М" регионального управления ФСБ и один из заместителей директора ФСИН России. В описании к видео правозащитник приводит их фамилии. Всего в списке 13 человек.

Со слов Осечкина, видео с изнасилованиями передавали руководству туберкулёзной больницы, после чего файлы с грифом "секретно" переправляли во ФСИН и ФСБ с отчётом о проведённом "специальном мероприятии". После этого оперативники ФСИН и ФСБ либо вербовали жертв пыток и использовали их в качестве негласных агентов, либо, в случае отказа, дискредитировали их в среде заключённых, разглашая факт изнасилования.

В октябре основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию, заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН. Часть архива уже опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.

После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.

Однако позже ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева в розыск, заявив также о подготовке документов для его ареста и экстрадиции. Якобы программист разгласил данные, которые составляют служебную тайну. В данное время Савельев находится во Франции, где рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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