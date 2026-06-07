FT: Бизнесменом, передавшим Путину послание Зеленского, был Абрамович

Российским бизнесменом, который в мае 2026 года приезжал в Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович. Это утверждает британская газета Financial Times со ссылкой на четыре источника, в том числе двух высокопоставленных украинских чиновников. Ранее о том, что некий бизнесмен приезжал в Киев и встречался с Зеленским, рассказал президент России Владимир Путин, не назвав имени.

По данным Financial Times, Абрамович посетил Киев в мае по приглашению Владимира Зеленского. Украинский президент через Абрамовича передал, как утверждается, личное сообщение для Владимира Путина с предложением встречи между президентами. Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, ранее говорил, что такое предложение от Зеленского ему действительно было передано через бизнесмена.

Два высокопоставленных украинских чиновника описали послание, направленное Зеленским через Абрамовича, как похожее на опубликованное позднее открытое письмо Зеленского Путину, но менее враждебное по тону. В открытом письме также говорилось о предложении встречи в любой третьей стране и остановке боевых действий по линии фронта, но при этом содержались резкие выпады в адрес Путина и ироничные замечания относительно российских неудач в войне.

Как утверждают источники FT, Зеленский настаивает на личной встрече, поскольку надеется на то, что повлияет на Путина "силой своей харизмы".

Абрамович с 2022 года неоднократно выступал неофициальным посредником между Киевом и Москвой, в том числе и на переговорах в Стамбуле весной 2022 года. "Он нужен потому, что он единственный россиянин, которого они (украинцы) готовы терпеть. Он ладит со всеми", - сказал один из собеседников FT. Абрамович, как утверждается, передал сообщение Путину. По словам российского президента, он встречался с не названным им бизнесменом 21 мая, а в ночь на 22 мая произошёл удар по колледжу в Старобельске, который российская сторона назвала терактом. По словам Путина, он спросил у бизнесмена, "что это значит", тот обещал связаться с Киевом, но с тех пор они с Путиным не говорили.

4 июня было опубликовано открытое письмо Зеленского Путину. Выступая в Петербурге 5 июня, российский президент отверг предложение президента Украины, отметив, что не видит смысла во встрече. При этом он рассказал о миссии не названного им по имени бизнесмена.

Фамилию Абрамовича, помимо различных телеграм-каналов, в этом контексте назвал также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники. Помощник Путин Юрий Ушаков заявил, что в Киев ездил "достаточно крупный бизнесмен", которого "многие знают", но имени не назвал.

В офисе президента Украины отказались от комментариев. Кремль и представители Абрамовича на запрос FT не ответили.