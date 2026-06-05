Путин и сарай. Соцсети о ПМЭФ и письме Зеленского

Петербургский экономический форум, включая выступление президента России Владимира Путина, прошел под черным столбом дыма от нефтяного терминала, горевшего после ударов украинских беспилотников. Вдогонку им президент Украины Владимир Зеленский прислал Путину открытое письмо. Соцсети взволнованы символизмом происходящего.

Андрей Пивоваров

Из удачливого лидера он превращается в чёрного буревестника.

Как петербуржец не испытываю радости от новостей, что по родному городу прилетают беспилотники. Но нельзя не отметить: с точки зрения морального давления на Путина кадры пожаров на фоне ПМЭФ выглядят максимально болезненно для Кремля.

По официальным данным, жертв нет.

Для Путина все годы правления был крайне важен образ человека, который всё контролирует, знает, что делает, и не ошибается. Легенду о «фартовости» президента десятилетиями тиражировали кремлёвские медиа.

Теперь работает обратный эффект.

Путину важен парад, и в Москве отключают связь, а избежать налёта 9 мая удаётся, только после заступничества Трампа.

Путину хочется покрасоваться перед иностранной массовкой на форуме, и Петербург встречает рассвет на фоне пожарищ.

За счёт новых технологий БПЛА и провальной работы российского ПВО Украина может создавать угрозу практически в любой точке европейской части России.

Теперь приезд Путина на любое значимое мероприятие – это не только встреча с главой государства, но и риск новой атаки беспилотников. Из удачливого лидера он превращается в чёрного буревестника.

И пока он не хочет заканчивать войну, даже среди тех, кого сгоняют встречать его с флажками, наверняка найдётся немало людей, которые будут скрещивать пальцы, чтобы очередной беспилотник оказался успешнее предыдущих.

Андрей Мальгин

ПМЭФ - это главная российская «витрина». Наглядная демонстрация для иностранцев того, что у страны «все идет хорошо», business as usual, никаких проблем нет, да и войны никакой нет.



Нет и «международной изоляции». Для этого в Петербург привозят известных своей сомнительной репутацией иностранцев, готовых за щедрый гонорар восхититься Владимиром Путиным.



В этом году гостями форума станут блогеры Кэндис Оуэнс и Эндрю Тэйт. Оуэнс - известная сторонница самых безумных конспирологических теорий и пещерная антисемитка...



Эндрю Тейт известен, как блогер, многократно публично восхищавшийся Гитлером. Наверное поэтому «борцы с украинским нацизмом» встречали его хлебом-солью и народными танцами под хит «Матушка-земля».

Тейт — кумир западных инцелов, коуч по мужскому доминированию, женоненавистник, насильник, пикапер и сутенер. В Румынии его обвиняют в вербовке женщин для принудительной порносъёмке. В Великобритании - в торговле людьми, изнасилованиях, растление и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.



Очень интересный «экономический» форум намечается - конспирологи, насильники, антисемиты послушают речь Путина. На фоне горящих нефтяных терминалов.

Maria Phillimore-Slonim

Движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону.

Чтобы спать спокойно, почитайте отчет Коммерсанта о выступлениях российских «консерваторов» на ПМЭФ, который радостно транслирует в своем Тг консерватор Дугин:

«Участники ПМЭФ призвали к ядерному ответу на главные угрозы России

Первый день Петербургского международного экономического форума ознаменовался обсуждением цивилизационных угроз, стоящих перед Россией. Известные консерваторы — Константин Малофеев, Георгий Филимонов и Александр Дугин — представили свое видение «пути к спасению».

Ключевой тезис господин Малофеев сформулировал почти сразу: позитивный для россиян сценарий — скорейшее применение ядерного оружия.

Александр Дугин, закрывавший сессию, обнадежил слушателей тем, что некоторые шаги из предложенных его соратниками уже осуществляются властью: ей просто нужно быть смелее.

Александр Казаков

На экономическом форуме в Питере окончательно победил психоделический реализм. Там показали работы кремлевских философов во главе с Дугиным и олигархом Малофеевым про будущее России до 2050 года. Хорошим сценарием они назвали применение ядерного оружия, развал ЕС и взятие Киева к 2036 году. При плохом их ждет поражение и колонизация. Потрясающий уровень аналитики. Пока у них горят нефтебазы, а в Москве вводят лимиты на бензин, эти деятели на бумаге планируют ядерный апокалипсис как позитивный исход.

Иван Филиппов

«Мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону — председатель Набсовета Мосбиржи Швецов на ПМЭФ»

это очень точно

Выступление Путина на ПМЭФ с перечислением достижений на фронте впечатлило многих историей про сарай. Оказывается, удар "Орешником", ракетой, предназначенной для ядерных зарядов, по оккупированной территории Донецкой области Украины, действительно был нанесен – по некоему "сараю", посмотреть, как "легли блоки", – якобы, чтобы принимать решение о применении "Орешника", "в том числе в районе городской застройки".

Пикантная деталь: в Петербурге открыли аттракцион "Орешник" в виде "свободно падающей" ракеты.

Даже Z-блогеры выражают сомнение: "у автора, как у рядового гражданина субъективно складывается впечатление, что Президента тупо «сливают», создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь".

Тринадцатый

Непонятно в какую именно сторону мы там движемся.

«Россия километрами каждый день движется в Запорожской области, поэтому Украина хотела бы остановки боевых действий» — Путин.



Кхм...Владим Владимирович, там вот есть такой Н/П Малая Токмачка...а рядышком ещё несколько населенников, и если честно сказать, то моментами непонятно в какую именно сторону мы там движемся. Обстановочка там, мягко говоря, требует более детального взгляда на ситуацию.

Товарищ Артем

Такое впечатление, что я сошёл с ума. Или не я?..

Из новостей я понял, что вражеским БПЛА РФ противопоставит волю и патриотизм. Или может я неправильно что-то понял?..

Президент вчера заявил, что на угрозы атак РФ БАЛА, РФ будет отвечать усилением, укреплением и развитием ПВО.



Что это означает? Я думаю, что Президент уже внутренне смирился с тем, что ни демилитаризировать, ни денацифицировать т.н. украйну он не в состоянии. Поэтому только оборона, никаких побед.

В четверг же Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором призвал его прекратить войну и начать прямые переговоры, предложив провести личную встречу на нейтральной площадке с участием США и европейских стран. (Путину о письме доложили).

"Война дает все больше негатива России.

[Россиянам] не нравятся наши дроны и ракеты.

Им не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен.

Им не нравятся постоянные запреты.

Им не нравится ваше намерение устроить вторую волну мобилизации, чтобы расширить войну на другое направление в Украине или направить против каких-либо еще стран – соседей России.

Им не нравится, что вашей войне не видно конца...

Вам придется гораздо больше бороться за ваше существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты русской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения".

Валерий Бочков

Зеленский как Д'Артаньян, который накатал телегу кардиналу Ришелье

Впервые украинский президент разговаривает с Путиным не как с грозным противником, а как с человеком, который уже проигрывает и ещё не понял этого.

Зеленский напоминает: половину своего двадцатишестилетнего правления Путин провёл в войне против Украины. Половину жизни у власти. Половину эпохи.

И что в итоге?

Киев стоит. Украина существует. Российская армия четвёртый год штурмует одни и те же посадки. Дроны долетают до российских аэродромов за тысячи километров. Экономика задыхается от инфляции. Китай превратился из "младшего партнёра" в старшего надсмотрщика.

А самое болезненное Зеленский оставил напоследок.

Возраст!

Для любого диктатора это запретная тема. Особенно для того, кто десятилетиями продавал себя как вечного, незаменимого и почти бессмертного правителя. Но время — единственный враг, которого нельзя посадить, отравить или объявить иностранным агентом.

Василина Орлова

Зеленский как Д'Артаньян, который накатал телегу кардиналу Ришелье. Слог нам нравится, конечно, это благородный слог. Примечательно, что письмо, кажется, подразумевает возможную заморозку по линии фронта. Понятно, что Россиюшка на это не пойдет, потому что могла бы давно уже предложить именно такую заморозку, и тут уж на Украину оказали бы такое давление, что наверняка как минимум на время пришлось бы согласиться.

Соответственно, стоит зафиксировать этот момент: возможность заморозки по линии соприкосновения была в истории. Но ею не воспользовались.

YIGAL LEVIN

Прошло более года, и линия фронта почти не изменилась.

Путин в 2025 году заверил Трампа, что дожмет Донбасс силой...



Прошло более года, и линия фронта почти не изменилась, а если смотреть картину со стратегического масштаба — не изменилась вообще.



Американцы это видят, администрация США это видит, Трамп это видит.



Но что действительно изменилось, так это то, что экономика России продолжает катиться вниз, было убито еще огромное количество людей, Россия потеряла Венесуэлу, получила разбитый, ослабленный Иран, потеряла позиции на Кавказе, близка к потере Кубы, стала еще более зависима от Китая и многое еще.



Приобретения в планетарном и геополитическом масштабе нулевые, потери же весьма весомые, исчислимые, осязаемые и оказывающие эффект.



Именно с этим связан блеф Путина, который включил максимальный турборежим брехни.



Очевидно, что даже его ближайшее окружение и самые лояльные лица понимают, что он врет, блефует, накидывает дыма.



Я про его новые и, самое главное, публичные, то есть нацеленные на аудиторию, опусы про "Орешник"...



Мне кажется, на Банковой это почувствовали — там вообще хорошо умеют в такие штуки — и запустили ультратонкую игру с письмом к Путину.



Ну типа, при максимальном блефе, который из-за натянутости уже откровенно выглядит полным бессилием (мы пустили "Орешник" по гаражам "ДНР", чтобы протестировать, как он развалит сарай), Украина делает красивый ход: мол, дед, мы все понимаем, давай войну заканчивать, а?



И теперь к Украине не прийти с вопросами, Украина не просто за заморозку — она буквально пишет кашляющему, дряхлому и откровенно врущему деду: мол, харе, все, конец, заканчиваем.



Как Путин отреагирует? Еще один "Орешник" закинет? Еще баллистикой ударит? Может, войну объявит?



Последний довод — вычитая ядерное оружие — это массовая мобилизация.



И чем это чревато, про это только ленивый не писал и не говорил.



У зетников не просто так начинается режим тряски от одной только мысли о мобилизации и о том, чем это может обернуться для России.



Как там они сами же и говорили: мы привозим на фронт фуру людей, а украинцы привозят на фронт фуру дронов.



И это все было бы максимально занимательно, если бы не одно но: все это происходит на территории Украины, где отдают свои жизни лучшие ее представители и те, как с горькой иронией говорят сами украинцы, кто был не рожден для войны.



У любой войны много уродливых гримас, но вот эта, как по мне, одна из самых ужасных и искаженных.



Единственное, что обнадеживает в этом, — то, что, несмотря на все невзгоды, беды и проблемы, порой вопиющие, да, все-таки украинцы сами решают и определяют свой путь.



Мне кажется, что это очень важно.

Владимир Пастухов

Сейчас речь идет о новом витке разрушительного соревнования.

Письмо Зеленского выглядит логичным верхним аккордом политической кампании, целью которой было убедить партнеров по коалиции, что Украина переломила ситуацию в войне и им есть смысл продолжать вкладываться в «живой и перспективный проект». Одним из доминирующих нарративов весны 2026 года, распростряющимся со скоростью гиперзвука, является тезис о переломном моменте войны, обусловленном резко возросшей эффективностью ударов ВСУ по российской энергетической инфраструктуре и прифронтовой логистике, которым России на самом деле оказалось пока нечего противопоставить.



И действительно, если судить по картинке, не углубляясь в детали, то похоже, что российской ПВО хватает только на то, чтобы прикрыть Москву и многочисленные резиденции Путина. Конечно, можно было бы предложить сократить число резиденций хотя бы до сталинского уровня, и таким образом прикрыть часть НПЗ. Однако, если говорить серьезно, то простого и быстрого решения этой проблемы для России пока нет.



Выглядит все это впечатляюще, но я пока не готов вслед за многими оптимистично настроенными наблюдателями сделать на этой основе однозначный вывод, что игра Путина сыграна, а война им проиграна. Для такого вывода мне не хватает данных о военной эффективности встречных ударов России по военной и промышленной инфраструктуре Украины.



Парадоксальным образом среднестатистический внешний наблюдатель очень мало осведомлен о том, насколько существенно дальние российские удары отражаются на обороноспособности Украины. Это связано с разными PR стратегиями сторон. Медийные нарративы, распространяемые Россией и Украиной, асимметричны.



Россия вообще практически не комментирует свои удары вглубь украинской территории, так же как и украинские - вглубь своей. А Украина, наоборот, очень подробно описывает все детали собственных атак, подробно перечисляя каждую взорванную бензоколонку, но про российские удары нам известно лишь то, что они убивают мирных жителей.



В результате возникает искаженное впечатление, что украинские удары с военной точки зрения сверхэффективны, а российские, напротив, совершенно бесполезны и наносят ущерб разве что жилым домам. Осмелюсь, однако, предположить, что это не совсем так. С большой долей вероятности российские дроны и ракеты наносят военной логистике и военной инфраструктуре Украины, обеспечивающей беспрецедентную устойчивость фронта, существенный симметричный ущерб, реальный масштаб которого нам неизвестен, но он не может быть равен нулю.



Почему это важно понимать? Потому что сейчас речь идет о новом витке разрушительного соревнования. Позиционная война на линии фронта сместилась вглубь территории обеих стран и превратилась в позиционную войну по линии тыла. Выиграет ее тот, кто первым «вынесет» ВПК, логистику и энергетику противника. Если успеет, потому что, мягко говоря, дело это не быстрое.



Следующий шаг Путина поэтому вряд ли будет в створе ожиданий, порождаемых письмом Зеленского, он напрашивается сам собою, вытекая из общей логики противостояния: уничтожение украинской промышленности и транспорта, не считаясь ни с какими гуманитарными побочными последствиями...



Есть ли у России реальный военный потенциал, чтобы уничтожить промышленность и транспортную структуру одной из крупнейших европейских стран, не применяя ядерного оружия? Это нам и предстоит установить предстоящим летом.

В четверг был день рождения Алексея Навального, которому исполнилось бы 50. О нем, на фоне ПМЭФ и прочего происходящего в России, пишет Андрей Лошак.

Россия и будущее - слова-антонимы.

Навальному сегодня исполнилось бы 50. Человек, который мог и должен был стать спасителем страны, убит ядом какой-то южноамериканской жабы, а его убийца - самая страшная и токсичная жаба в мире - продолжает править страной и отравлять своим существованием жизнь всего человечества.

Навальный это знал, и пытался спасти Россию от жабы. Он сделал все, что мог и даже больше, крича об опасности жабьей власти на пределе человеческих возможностей. Россия его не услышала. Жаба оказалась ближе, привычнее, роднее. И это конечно же обернулось катастрофой. Не только для Алексея. Для каждого россиянина...

Россия давно, долгие столетия, глубоко больная страна. Появление Навального говорило о том, что в пораженном болезнью организме есть здоровые клетки, в которых есть воля к сопротивлению. Навальный пытался эти силы организовать и направить на борьбу со злом, сжирающим страну изнутри. Но болезнь, которой поражена Россия, оказалась сильнее. Она сожрала Навального, дожирает теперь Россию. Не знаю, как она называется - путинизм, пох..зм или что-то среднее - но мы все примерно понимаем, о чем идет речь.

Навальный верил в прекрасную Россию будущего. Сейчас даже оппозиционеры стесняются произносить это словосочетание вслух. Россия и будущее - слова-антонимы. Какую страну получили россияне после смерти Алексея видно по новостям с ПМЭФ - когда-то действительно важном, витринном мероприятии путинского режима... На панели «Россия-2050» выступает губернатор-сталинист Филимонов, криминальный олигарх-черносотенец Малофеев и фашист-человеконенавистник Дугин. Все вместе приходят к выводу, что надо жахнуть ядеркой и будет нам счастье. Такая вот прекрасная Россия будущего.

Спасибо тебе, Алексей, за то, что дал пожить несколько лет с надеждой на то, что спасение возможно. Было приятно и важно почувствовать себя частью этого потока. И прости нас за то, что мы все прое..ли.