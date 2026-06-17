FT: ЕС готовит экстренные меры по поддержке экономики Армении

ЕС готовит экстренные меры по смягчению торговых ограничений для Армении, чтобы помочь компенсировать вводимые Россией импортные ограничения на армянские товары, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами Еврокомиссии.

В числе мер – снижение пошлин на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из Армении. Они затронут большую часть из примерно 20 категорий товаров, на которые распространяются российские запреты.

"Настало время нам активизироваться и поддержать их, показать, что мы можем быть надежным партнером, – сказал один из собеседников издания. – Им нужны друзья <...>, а нам нужно защитить наше соседство".

При этом, как отметили два источника FT, Брюссель обеспокоен тем, что Москва может усилить торговое давление на Армению.

Предложения по мерам поддержки Армении могут быть представлены в течение нескольких недель. "Комиссия предложит торговые меры, чтобы помочь большему числу армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержать экономику страны там, где она больше всего пострадала", – сказал заместитель официального представителя Европейской комиссии Олоф Гилл.

Россия начала вводить ограничения на ввоз армянских фруктов, овощей, цветов, рыбы, алкоголя, минеральной воды и другой продукции перед выборами в парламент и после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о планах по сближению с ЕС. После победы партии "Гражданский договор" Пашиняна на выборах (она получила 49,745% голосов) Россия запретила ввозить из Армении "подкарантинную продукцию", а это около 130 наименований товаров, среди которых почти вся сельхозпродукция, мука, растения, древесина, корм для скота и сырьё для текстиля.

Ограничения вводятся на фоне резкой риторики российских властей в отношении Еревана в связи с его сближением с ЕС. Президент России Владимир Путин до сих пор не поздравил Пашиняна с победой на выборах.

За два дня до выборов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз формирует пакет финансовой помощи Армении – первоначальный объём составит не менее 50 млн евро. Директор "Центра региональных исследований" в Ереване Ричард Гирагосян сказал FT, что эти 50 млн евро выделили очень быстро и они были направлены на закупку цветов и других товаров, теперь же ЕС хочет пойти дальше, чтобы помочь Армении экспортировать свою продукцию.