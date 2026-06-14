ЦИК Армении огласил окончательные итоги выборов

Центральная избирательная комиссия Армении на внеочередном заседании 14 июня объявила окончательные результаты парламентских выборов, сообщает Армянская служба Радио Свобода. "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна получил 49,745% голосов, оппозиционные "Сильная Армения" – 23,271% и альянс "Армения" – 9,923%. Эти три политические силы проходят в парламент. Ещё одна оппозиционная партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна набрала 3,989% и не прошла в парламент.



Параллельно с заседанием у здания ЦИК прошла акция протеста – представители пророссийской "Сильной Армении", альянса "Армения" и "Процветающей Армении" требуют аннулировать результаты выборов, ссылаясь на систематические и массовые нарушения. Власти в ответ неоднократно заявляли, что оппозиция сама раздавала избирателям взятки, отмечает Радио Азатутюн. Возле здания комиссии и на прилегающих улицах стянуты полицейские.



Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. Хотя "Гражданский договор" не набрал 50% голосов, по закону Армении партии-победителю добавляют мандаты, отведенные для национальных меньшинств. У партии Пашиняна будет абсолютное большинство в парламенте, что позволит ей сформировать правительство. Оппозиционные "Сильная Армения" во главе с российским миллиардером Самвелом Карапетяном и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна выступают за более тесные связи с Москвой и критикуют курс Пашиняна на сближение с Евросоюзом.

Предвыборная кампания проходила на фоне беспрецедентного конфликта между Арменией и Россией. Москва критикует курс армянского руководства на сближение с ЕС, а власти Армении обвиняют ОДКБ и союзников по организации в невыполнении обязательств в сфере безопасности – прежде всего из-за событий в Карабахе в 2023 году.

Незадолго до выборов в Армении крупные западные СМИ писали о том, что Россия, сосредоточенная на войне против Украины, сейчас не располагает ресурсами для быстрого усиления своего влияния на Южном Кавказе. Поэтому, как утверждается в публикации Forbes, парламентские выборы в Армении стали объектом активных попыток политического влияния.

Расследования OCCRP и The Insider сообщали о кампаниях, направленных на формирование общественного мнения в Армении, дискредитацию правительства Никола Пашиняна и поддержку сил, выступающих за более тесные отношения с Россией. В утекших документах также упоминались попытки мобилизации для голосования армянской диаспоры, проживающей в России, и работа с избирателями, имеющими в том числе и российское гражданство.

Официальная Москва пока не поздравляла Пашиняна с победой и не формулировала позицию относительно выборов, при этом представители МИД и Кремля говорили о нарушениях.