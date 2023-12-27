FT: ЕС готовит план финансовой помощи Киеву без согласия Венгрии

Европейский союз разрабатывает план по выделению Украине 20 миллиардов евро помощи в обход вето Венгрии - если с Будапештом не удастся договориться. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, страны Евросоюза с высокими кредитными рейтингами возьмут на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом. Это даст возможность Еврокомиссии занять на рынках капиталов необходимую сумму для помощи Украине.

Такая схема не потребует одобрения от всех стран ЕС - в отличие от выделения денег из бюджета Евросоюза, чему противится Венгрия. В то же время, некоторым странам для предоставления гарантий необходимо получить одобрение парламентов. В Евросоюзе планируют завершить эти процедуры к марту.

В качестве другого варианта власти Евросоюза рассматривают предоставление Украине дешевых краткосрочных кредитов. По такой схеме в 2023 году Украина уже получила 18 миллиардов евро. Но такой вариант потребует одобрения большинства стран Евросоюза, отмечает газета.

От решения ЕС зависит выделение Украине нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), в размере около 900 миллионов долларов, пишет Financial Times. Это позволит Киеву не печатать деньги для покрытия дефицита бюджета, что чревато ростом инфляции, говорится в статье.

14 декабря Венгрия снова заблокировала на саммите Евросоюза выделение экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Теперь ЕС намеревается вернуться к этому вопросу на внеочередном саммите 1 февраля.