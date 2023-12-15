Венгрия заблокировала выделение Украине помощи ЕС на €50 млрд

Венгрия снова заблокировала на саммите Евросоюза выделение экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. "Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине", — написал в сети Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы вернемся к этому вопросу на Европейском совете в следующем году, когда как следует подготовимся,"- добавил венгерский премьер.

Орбан, как пишет Reuters, заявил, что Украина не должна получать такие большие суммы из бюджета ЕС, поскольку она не является частью блока.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры стран ЕС не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза. Однако какая страна выступила против, он не уточнил.

Некоторые лидеры стран ЕС выразили оптимизм по поводу того, что помощь Украине может быть одобрена в январе, когда страны ЕС вернутся к рассмотрению этого вопроса. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что время ещё есть и Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель. "Я уверен, что мы сможем договориться в начале следующего года, мы думаем о конце января", – цитирует его агентство.

Financial Times писала, что для финансирования Киева могут также привлечь внебюджетные источники.

Венгрия заблокировала выделение помощи Украине через несколько часов после того, как саммит ЕС принял решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в организацию. В начале заседания, по данным The New York Times, Орбан заявил о намерении наложить вето на решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, утверждая, что страна еще не готова к этому и это может нанести вред как ЕС, так и Венгрии.

Сообщалось, что премьер-министр Венгрии воздержался от голосования и покинул зал заседаний, так как, по его словам, не хотел принимать участие в "плохом решении". Позже стало известно, что покинуть зал ему предложил канцлер Германии Олаф Шольц. В результате было принято единогласное решение, просто без присутствия Венгрии.

Венгрия не первый раз блокирует выделение помощи Украине. В Будапеште ранее заявляли, что Венгрия была готова снять вето на пакет для Украины в обмен на разморозку 30 миллиардов евро средств ЕС. Еврокомиссия заморозила эти деньги, обвинив Венгрию в нарушении принципа верховенства закона.

За день до начала саммита Европейская комиссия разблокировала 10 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии.

Страны ЕС обсуждали выделение Украине 50 миллиардов евро экономической помощи на четырёхлетний срок. Евросоюз также намеревается заложить в бюджет и 24 миллиарда евро на военную помощь Украине. О том, что будет с этой последней суммой, европейские лидеры на саммите пока не сообщили.