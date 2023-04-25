FT: ЕС и Япония выступили против идеи США запретить экспорт в Россию

Европейский союз и Япония выступили против предложения США к странам "Группы семи" (G7) запретить весь экспорт товаров в Россию. Об этом пишет The Financial Times. "Это просто невыполнимо", - цитирует издание одного из чиновников, участвующих в подготовке саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны "Группы семи" обсуждают введение эмбарго на экспорт в Россию. Это полностью бы изменило действующий санкционный режим, отмечает агентство. Если сейчас экспортировать можно всё, что не запрещено санкциями, то при новом подходе под запрет попали бы уже все товары, кроме тех, для которых будет сделано исключение.

Накануне глава европейской дипломатии Жзеп Боррель заявил, что Брюссель пока не готов согласовать новый, 11-й пакет ограничений против России. Предполагается, что они будут направлены на борьбу с попытками обойти существующие санкции.

Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны одобрить все государства – члены европейского блока.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что полный запрет экспорта приведёт к выходу России из так называемой зерновой сделки - экспорту украинского зерна из черноморских портов.

На данный момент, как пишет Bloomberg, санкции почти вдвое сократили стоимость экспорта в Россию из ЕС и "Группы семи". Ограничения наложены на различные группы товаров - от электроники до предметов роскоши. Однако, по данным базирующейся в Женеве организации Trade Data Monitor, в Россию продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму 66 миллиардов долларов.