ЕС расширит запрет на транзит грузов через Россию в новом пакете санкций

Евросоюз расширит запрет на транзит грузов через Россию в новом пакете санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с предложениями новых санкционных мер.

Предполагается, что полностью перевозки через Россию в третьи страны запрещены не будут, ограничения, как ожидаются, коснутся ряда технологий и видов техники.

Как пишет агентство, Польша, Эстония и Литва требуют от ЕС полностью запретить транзит через Россию грузов, которые могли бы быть использованы Российским ВПК, авиационной и космической отраслями. Точный список агентство не приводит.

Ранее несколько журналистских расследований отмечали, что у граничащих с Россией стран ЕС вырос товарооборот со странами Центральной Азии. Предположительно, это может свидетельствовать об обходе ограничений за счёт фиктивной отправки санкционных товаров в эти страны.