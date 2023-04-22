ЕС расширит запрет на транзит грузов через Россию в новом пакете санкций

Евросоюз расширит запрет на транзит грузов через Россию в новом пакете санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с предложениями новых санкционных мер.
Предполагается, что полностью перевозки через Россию в третьи страны запрещены не будут, ограничения, как ожидаются, коснутся ряда технологий и видов техники.
Как пишет агентство, Польша, Эстония и Литва требуют от ЕС полностью запретить транзит через Россию грузов, которые могли бы быть использованы Российским ВПК, авиационной и космической отраслями. Точный список агентство не приводит.
Ранее несколько журналистских расследований отмечали, что у граничащих с Россией стран ЕС вырос товарооборот со странами Центральной Азии. Предположительно, это может свидетельствовать об обходе ограничений за счёт фиктивной отправки санкционных товаров в эти страны.
- В 2022 году объём перевозок грузов по сети российских железных дорог снизился к 2021 году на 3,9 процента, — сообщал "Интерфакс". При этом РЖД анонсировали, что транзит контейнерных грузов мог сократиться на четверть.
- В рамках планируемого пакета санкций ограничения могут быть введены против танкеров и грузовых судов, скрывающих свои координаты во время плавания, пишет Bloomberg. В ряде расследований указывалось, что такие суда могут использоваться для обхода санкций против России и для торговли товарами, вывезенными с контролируемых Москвой территорий Украины.
- Корреспондент Радио Свобоная Европа/Радио Свобода Рихард Йозвяк со ссылкой на свои источники отмечает, что новый санкционный пакет, предположительно, не коснётся "Росатома" и алмазов из России. На ограничениях против них настаивают страны Балтии и Польша.
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