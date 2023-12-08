FT: ЕС предоставит странам-членам право блокировать импорт газа из РФ

Европейский союз подготовил законопроект, который позволит странам-членам самостоятельно блокировать импорт газа из России. Об этом сообщает Financial Times .

Согласно проекту документа, который есть в распоряжении издания, любая страна Евросоюза сможет "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ компаниям из России и Беларуси к своим газопроводам и терминалам сжиженного природного газа (СПГ). По словам высокопоставленного чиновника ЕС, это предложение позволит европейским энергетическим компаниям расторгать контракты с российскими поставщиками газа без выплаты значительных компенсаций.

После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Евросоюза наложили на Россию жёсткие экономические санкции. Кроме того, они взяли курс на отказ от импорта энергоносителей - нефти и газа, - из России.

По данным издания, хотя Евросоюз постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после начала войны в Украине, он по-прежнему получает около десятой части поставок газа из России. Некоторые страны, в частности Австрия и Венгрия, по-прежнему в значительной степени зависят от поставок российского газа.

В ноябре экспорт российского СПГ в Европу оказался самым высоким за всю историю — 1,75 миллионов тонн. Одними из крупнейших импортеров сжиженного газа из России являются Испания и Бельгия.

Ожидается, что Европейский парламент одобрит проект документа в пятницу.