G7 и ЕС намерены заблокировать поставки газа из РФ по ряду маршрутов

Страны "Группы семи" и Евросоюза обсуждают возможность окончательно заблокировать поставки трубопроводного газа из России в Европу по ряду направлений. Об этом сообщает Financial Times. Решение может быть принято на саммите G7, который пройдёт в городе Хиросима в Японии 19-21 мая.

Для Евросоюза такое решение войдёт в 11-й пакет санкций против России, который ЕС намерен принять из-за российского военного вторжения в Украину. Какие именно газопроводы попадут под санкции, не уточняется, но агентство РБК полагает, что речь идёт о трубопроводе "Ямал - Европа", по которому российский газ до 2022 года поступал в Польшу и Германию. Сейчас эти поставки не осуществляются - как и по "Северным потокам" по дну Балтийского моря.

Газ из России, однако, продолжает поступать в некоторые страны ЕС по газопроводу через Украину, а также по "Турецкому потоку".

Кроме того, Financial Times не исключает, что новые санкции коснутся и поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", построенному ещё в 1960-е годы. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предлагает включить в 11-й пакет санкций остановку северной ветки "Дружбы". Южная ветка, которая снабжает нефтью Чехию, Венгрию и Словакию, сможет продолжать работать.