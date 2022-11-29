FT: Европа нарастила на 42% объем импорта российского СПГ в этом году

Импорт в Европу российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала года вырос на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в европейском морском импорте составила 16 процентов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные расчеты.

В общей сложности Россия экспортировала в Европу почти 18 миллиардов кубометров СПГ, став вторым по объему поставщиком в регионе после США. Почти всё это топливо закупили Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды.



И хотя это небольшая часть от 62 миллиардов кубометров газа, поставленного за это время по трубопроводам, он "оставляет Европу незащищенной" от превращения в "оружие" Кремля, предупреждает FT.

Россия может прекратить поставлять СПГ в Европу, заставив европейские страны покупать его на ещё более дорогом спотовом рынке, или перенаправить танкеры с газом в более бедные страны, такие как Бангладеш и Пакистан, чтобы "достичь политической выгоды" и "оказать давление на европейцев", предупреждает исследователь энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

Европа стала наращивать объемы закупок СПГ на фоне резкого падения поставок трубопроводного российского газа. В 2021 году "Газпром" экспортировал в Евросоюз и Турцию 155 миллиардов кубометров, а в этом году, по оценкам Международного энергетического агентства, импорт из России снизится до 60 миллиардов кубометров. В то же время с начала года Европа импортировала рекордные 111 миллиардов кубометров сжиженного газа, что почти на 70 процентов больше, чем в прошлом году.

В этом году ЕС смог заполнить подземные хранилища газа более чем на 95 процентов. Однако весной будущего года запасы сформировать будет сложнее, и Евросоюз столкнется с бóльшими трудностями, чем этой зимой, сказала директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен в интервью The Washington Post. По словам Йоргенсен, спрос на мировых газовых рынках выше предложения и потому Европу ожидают проблемы с пополнением запасов энергоносителей в будущем марте и апреле.

В ответ на российскую агрессию против Украины Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки по трубопроводам в ряд стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа.

Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления. Москва эти обвинения отвергает.