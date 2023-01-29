FT: глава ЦБ предложила рассекретить часть данных об экономике России

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предложила рассекретить часть экономических данных, так как это необходимо для роста рынка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три неназванных источника.

"Нам нужно вернуться к надлежащему раскрытию информации, за некоторыми исключениями, чтобы инвесторы могли инвестировать в ценные бумаги", – передает слова Набиуллиной FT.

По данным собеседников издания, она "возглавляет усилия" по отмене решений о засекречивании экономических данных, которые были приняты в первые недели российского вторжения в Украину.

По словам высокопоставленного сотрудника Центробанка, непрозрачность статистики создает проблемы "даже для тех, кто внутри системы".



"Экономическое крыло имеет доступ к закрытой макростатистике, но корпоративная статистика иногда становится проблемой", – сказал собеседник газеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость засекречивать данные ведением гибридной войны против России, в том числе экономической. При этом он утверждает, что все, кто участвуют в разработке экономической политики, имеют доступ к необходимым данным. Владимир Путин, по словам Пескова, регулярно получает от высших должностных лиц доклады об экономической ситуации в России.

"Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, неверны. У него есть вся информация, у него заседания экономического кабинета практически каждую неделю", – сказал Песков газете Financial Times.

После российского вторжение в Украину правительство засекретило часть экономических данных, в том числе информацию о золотовалютных резервах и статистику таможни.