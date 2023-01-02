СБУ подозревает Эльвиру Набиуллину в "организации рублевой зоны"

Служба безопасности Украины заявила, что подозревает главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину в незаконном введении "рублевой зоны" на аннексированных территориях Украины, что расценивается как личное соучастие в покушении на территориальную целостность страны.

Согласно расследованию, именно Набиуллина распорядилась открыть филиалы Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финансовых учреждений. Кроме того, глава российского Центробанка помогала оккупационным администрациям, назначенным из Москвы, блокировать обращение гривны, говорится в заявлении СБУ. Полученные таким образом "рублевые" поступления были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса России.

Согласно заявлению ведомства, Набиуллиной объявлено о её статусе подозреваемой по статье уголовного кодекса Украины о действиях представителя власти с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствий. Наказание по этой статье - от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.