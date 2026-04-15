FT: Иран в войне с США использовал построенный в Китае спутник

Иран тайно приобрёл запущенный в Китае на орбиту спутник и использовал его для разведывательной деятельности в отношении американских военных баз на Ближнем Востоке, что дало Ирану новые возможности для организации ударов по них в ходе вооружённого конфликта весной нынешнего года. Об этом ообщает Financial Times, ссылаясь на данные утечки иранских военных документов.

Утверждается, что иранский Корпус стражей исламской революции получил спутник TEE-01B, построенный и запущенный китайской компанией Earth Eye Co, ещё в 2024 году, и использовал его для отслеживания баз в Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейне, Ираке и других странах. Данные, полученные со спутника, активно использовались в марте 2026 года до и после ударов иранских ракет и беспилотников по базам, за которыми велось наблюдение из космоса. Газета отмечает, что спутник обеспечивал высокое разрешение, что представляет собой серьёзное улучшение по сравнению с иранскими системами. Для обработки данных КСИР получил также доступ к наземным станциям и датовым центрам, управляемым пекинской компанией Emposat, утверждает Financial Times. Всего, как утверждается, Иран в рамках сделки заплатил 36,6 миллионов долларов.

По данным издания, в частности, в объектив аппарата попала авиабаза Принц Султан в Саудовской Аравии в середине марта. В результате ударов Ирана по этой базе были потеряны несколько американских военных самолётов.

Reuters отмечает, что официальные лица в Вашингтоне и Пекине отказались комментировать ситуацию. Китайское посольство в Вашингтоне заявило, что отвергает "распространение дезинформации в отношении Китая". В Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп ранее предупреждал Китай о последствиях в случае поставок Ирану систем ПВО, но не прокомментировали информацию о спутнике.



