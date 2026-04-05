В первый день войны Иран выпустил сотни баллистических ракет массивными залпами, стремясь подавить системы ПВО США и Израиля за счет численного превосходства. Большинство ракет было перехвачено. Однако теперь Тегеран запускает меньше ракет ближнего и дальнего радиуса действия – в среднем несколько десятков в день. При этом, по данным военных аналитиков, изучающих открытые источники, точность попаданий возросла. Почему?

Эксперты считают, что это отчасти связано с тем, что США и Израиль ослабили военный потенциал Ирана, но также и с тем, что Тегеран бережно относится к оставшемуся арсеналу и стал более избирательным в выборе целей. "Удары США и Израиля явно нанесли значительный ущерб инфраструктуре пусковых установок Ирана, – говорит Келли Грико, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического института Stimson Center. – Это физическое истощение, вероятно, объясняет значительную долю снижения частоты запусков".

"Но, похоже, Иран также сознательно решил изменить стратегию, – добавляет она. – Со временем он перешел к мелким, но более точно нацеленным залпам, направленным на конкретные важные для него цели". К числу этих целей относятся ключевые военные объекты и радиолокационные системы США на Ближнем Востоке, важнейшая нефтегазовая инфраструктура арабских союзников Америки в Персидском заливе, а также промышленные и энергетические объекты в Израиле.

Запуская относительно небольшое количество ракет, Иран, по-видимому, достигает своих основных военных целей – расширяет поле боя, дестабилизирует мировую экономику и наносит прямой ущерб Соединенным Штатам и их союзникам.

"Осталось мало ракет"

Уничтожение обширного арсенала баллистических ракет Ирана было ключевой целью продолжающейся уже месяц войны, в ходе которой США и Израиль наносят удары по наземным ракетным пусковым установкам и складам, а также по подземным заводам по хранению иранских ракет.

Президент США Дональд Трамп заявил 26 марта, что у Ирана "осталось очень мало ракет". Другие американские официальные лица тоже утверждают, что потенциал Тегерана в том, что касается баллистических ракет, практически уничтожен. Израильские и американские официальные лица заявили, что с начала воздушных ударов было поражено более 10 тысяч целей на территории Ирана.

Вашингтон указывает на 90-процентное сокращение числа ракетных запусков Ирана с начала войны как на доказательство успеха. Израиль заявил, что с начала войны было уничтожено не менее 70 процентов ракетных установок Ирана.

Тем не менее, сирены воздушной тревоги звучат по всему Ближнему Востоку ежедневно. По данным военных аналитиков, отслеживающих залпы Ирана, Исламская Республика в среднем запускает от 20 до 30 баллистических ракет в день. Кроме того, страна продолжает ежедневно посылать десятки дешевых, но смертоносных дронов, наносящих разрушительные удары.

По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что Иран по-прежнему имеет доступ к ракетным пусковым установкам и боезапасу, несмотря на интенсивные бомбардировки со стороны США и Израиля. Кроме того, иранские войска, по-видимому, всё чаще используют мобильные ракетные пусковые установки.

Сообщение агентства Reuters противоречит заявлениям США и Израиля о том, что арсенал баллистических ракет Ирана фактически уничтожен. 27 марта агентство со ссылкой на свои источники сообщило, что США могут с уверенностью говорить лишь о том, что уничтожили примерно треть запасов иранских ракет.

Фарзан Сабет, эксперт по Ирану из Женевского института международных отношений, считает, что Иран "инвестировал в создание огромного потенциала ракет и дронов, который относительно хорошо распределен, укреплен и скрыт на обширной территории страны с сложным рельефом".

"Вероятно, администрация Трампа и Израиль преувеличили степень ослабления потенциала противника в области баллистических ракет и дронов, – отмечает он. – США и Израиль, возможно, также недооценили запасы ракет и мощности пусковых установок Ирана". Оценки количества только иранских баллистических ракет малой дальности варьируются от 2 до 8 тысяч.

"В некоторых случаях США и Израиль наносят удары по входам в иранские подземные «ракетные города», технически выводя их из строя, – говорит Сабет. – Но мы знаем, что иранские военные проходят обучение быстрому возобновлению работы этих входов, что позволяет им восстановить те запасы ракет и пусковые установки, которые американцы и израильтяне считают уже уничтоженными".

Важные цели

Между тем, по данным военных аналитиков, несмотря на изношенность арсенала, точность ударов Ирана в ходе войны неуклонно растет.

Соединенные Штаты и их арабские союзники израсходовали передовые ракеты-перехватчики, чтобы сбить первые иранские ракетные залпы. Как сообщает The Wall Street Journal, Израиль был вынужден ввести ограничения на использование своих наиболее эффективных средств ПВО, что сделало его более уязвимым для дальнейших иранских атак.

По данным The Washington Post, за время войны американские военные выпустили более 850 крылатых ракет "Томагавк". Ежегодно производится лишь несколько сотен таких ракет, что вызывает опасения по поводу истощения их запасов.

Пробелы в системе ПВО могут быть также результатом сбоев в системах обнаружения, как сообщает Responsible Statecraft, онлайн-журнал, связанный с вашингтонским аналитическим центром Quincy Institute. Иран нанес удары по радарам и датчикам, составляющим основу интегрированной сети противовоздушной обороны, которой совместно пользуются США, Израиль и их союзники в Персидском заливе.

Эксперты отмечают, что Иран стал более избирательным в отношении того, когда, где и по каким целям он запускает свои ракеты, сохраняя оставшийся арсенал для особо важных целей.

В результате серьезного прорыва в системе ПВО США 27 марта иранские ракеты и беспилотники нанесли удар по авиабазе “Принц Султан” в Саудовской Аравии, ранив по меньшей мере 12 американских военнослужащих и нанеся серьезные повреждения как минимум двум самолетам-заправщикам KC-135.

21 марта иранские ракеты впервые поразили города Арад и Димона на юге Израиля, в результате чего пострадали десятки людей. Эти города расположены недалеко от ключевого ядерного исследовательского комплекса и реактора, одного из самых охраняемых объектов в Израиле.

"Концентрируя свои беспилотники и ракеты на крупных объектах инфраструктуры, таких, как нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты и энергетические объекты, даже неточным ударом Иран может нанести значительный ущерб, – говорит Келли Грико. – Каждая последующая волна также давала оперативную обратную связь, которую Иран, вероятно, учитывает, изучая, какие траектории и временные окна дают наилучшие шансы нанести прицельный удар".

По словам эксперта, можно ожидать того, точность ударов Ирана останется на прежнем уровне или продолжит постепенно расти, если не произойдет перемирия или резкого поворота в ходе войны.